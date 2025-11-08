新北中和警環聯合取締噪深夜音車 改裝排氣管最高罰3萬元

（文／Nick Lin）在台灣車市眾多話題之中，若提及11月最受矚目的討論焦點，那絕對莫過於Hyundai於今日（11/6）發表首批限量只有500台的純電掀背小車Inster。 直接鎖定「百萬內」純電車市場，定位在Kona Electric之下，這款以韓國暢銷小車Casper為基礎開發的純電版本，不僅透過品牌質感與進口身份突顯價值，還以「小車格、大實用」的德韓設計精神，為台灣車壇投下一枚震撼彈，在加上國內所規劃的EV400-A、EV400-B與EV450三種車型陣容，以及最低只要89.9萬元就能入主的低門檻，無疑將成為「超親民進口電動車」的最強競爭者。

Yahoo奇摩汽車機車 ・ 2 天前