新北中和警環聯合取締噪深夜音車 改裝排氣管最高罰3萬元

聯手萌娃出擊做公益 新北消防猛男月曆開放預購
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 新北市消防局消防猛男形象月曆，將由全家便利商店獨家販售，也將自今（8）日上午10時起，開放預購至明年1月31日晚間12時止。售價為新台幣119元，取自消防報案專線「119」的諧音。民眾可透過「全家」App中的「隨買預約取」功能購買，銷售所得扣除必要成本，將全數捐贈「新北市好日子愛心大平台」，用於公益用途。 新北市消防...匯流新聞網 ・ 10 小時前
青少年尬車上烘爐地擾人清夢 警攔查逾百輛汽機車開罰20件
為遏止青少年追求速度，私自改裝排氣管製造噪音擾人清夢，新北市中和警分局昨日晚間與環保局聯合執行取締改裝噪音車輛專案勤務。警方分析，本次勤務選定改裝車輛出沒熱點——興南路2段399巷（往烘爐地雙向）擴大臨檢，勤務期間共計攔查上百部汽、機車，舉發各項交通違規達20件，其中非法改裝就佔了9件，總罰鍰金額超自由時報 ・ 12 小時前
【教育新訊】連十年全國第一 新北推動友善校園
十年不間斷，新北再奪第一!教育部114年「友善校園獎」結果出爐，新北市以21件亮眼成果奪冠，締造連續10年蟬聯全國第一的紀錄，獲獎件數更超過全國半數，堪稱全國友善校園推動的標竿。獲獎學校與人員今（7）日於台鋼科技大學接受教育部公開表揚，展現新北教育團隊在學生輔導與校園安全上的深耕與行動力。鏡新聞 ・ 11 小時前
補充保費改革沒有「轉彎」 陳時中 ：額度需再議
補充保費改革爭議延燒，行政院政務委員陳時中今（8日）出席「2025台灣社區整合照顧研討會」表示，健保是社會保險制度，除了量能負擔，還有劫富濟貧的精神在。衛福部的方向概念沒錯，只是2萬塊太低，必然要拉到相當程度才合理。對於被批評「政策7小時轉彎」，他說，我們十幾年都在討論，並沒有所謂的轉彎，但是額度必然要思考。中時新聞網 ・ 12 小時前
2026新北選戰數據曝！黃國昌「負向聲量」大贏李四川、蘇巧慧
2026新北市長選戰，民進黨確定由立委蘇巧慧出戰，國民黨則是台北市副市長李四川呼聲最高，而民眾黨主席黃國昌也表態將參選。時事評論員吳靜怡今（8）日公布大數據資料，黃國昌聲量佔比逾五成，但負向比高達50.7%，負面聲量排名第一。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
新北市長之爭媒體人憂1狀況發生：蘇巧慧勝選機率恐大增
2026年新北市長選戰，隨著各黨侯選人出爐逐漸加溫。民進黨提名立委蘇巧慧參選；民眾黨主席黃國昌仍按照原本計畫，將於明年2月1日成立競選辦公室；國民黨則除了台北市副市長李四川之外，現任新北市副市長劉和然也有意願。媒體人謝寒冰認為，如果藍白沒有喬好，變成三腳督，反而對藍白本身不利，蘇巧慧勝選機率就會大增。中時新聞網 ・ 12 小時前
博施濟眾龍山寺 救援裝備贈新北
記者蔡琇惠／台北報導 臺北市艋舺龍山寺秉持著觀世音菩薩「保境佑民、澤被黎庶」的精神，…中華日報 ・ 7 小時前
不到90萬也能開進口純電車！Hyundai Inster超殺價格登場
（文／Nick Lin）在台灣車市眾多話題之中，若提及11月最受矚目的討論焦點，那絕對莫過於Hyundai於今日（11/6）發表首批限量只有500台的純電掀背小車Inster。 直接鎖定「百萬內」純電車市場，定位在Kona Electric之下，這款以韓國暢銷小車Casper為基礎開發的純電版本，不僅透過品牌質感與進口身份突顯價值，還以「小車格、大實用」的德韓設計精神，為台灣車壇投下一枚震撼彈，在加上國內所規劃的EV400-A、EV400-B與EV450三種車型陣容，以及最低只要89.9萬元就能入主的低門檻，無疑將成為「超親民進口電動車」的最強競爭者。Yahoo奇摩汽車機車 ・ 2 天前
MLB道奇「日籍三本柱」助奪冠！揭開大谷翔平、山本由伸、佐佐木朗希豪華座駕收藏｜名人車庫
日前大聯盟洛杉磯道奇隊在世界大賽勇奪冠軍，全城沉浸於熱烈的慶祝氣圍中。道奇能完成二連霸，隊中三位日本選手──大谷翔平、山本由伸與佐佐木朗希功不可沒。大谷翔平在國聯冠軍系列賽奪下MVP，山本由則以3場勝投拿下世界大賽MVP，展現壓倒性實力。離開球場後，三位日籍球星在座駕選擇上，也展現各自獨特品味，本文帶你一同盤點「日籍三本柱」的愛車。Yahoo奇摩汽車機車 ・ 1 天前
Honda 跨界跑旅 ZR-V 新年式配備升級！強化動感風格 台灣確認年底見
已確認將在今年底舉辦的 2026 台北新車暨新能源車大展登場的 Honda 跨界跑旅 ZR-V 近日在巴西迎來新年式版本，透過配備升級來強化競爭力，當地僅提供 Touring 單一車型選擇，售價為 214,500 雷亞爾，約台幣 124.7 萬元。自由時報汽車頻道 ・ 9 小時前
台灣神秘金主敏實集團 出資200億買下Nissan全球總部大樓
曾經「雷諾－日產聯盟」是全球汽車的風光巨人，如今日產（Nissan）反而得靠賣位在橫濱的總部大樓回籠資金。令人驚訝的是買樓神秘金主竟是台灣出身、宜蘭太平山伐木工人之子所創立的「敏實集團」。日產總部大樓970億日圓（新台幣約196億元）賣給台灣投資方；日產再「售後回租」20年。日本賣資產補血，台灣汽配大廠不只施出援手、還與車廠保持了良好的關係。鏡報 ・ 1 天前
『影片』Toyota Corolla Cross Hybrid小改款就是好看
Toyota目前的Hybrid系統是一個不能再變動的項目！畢竟修改了幾十年已相當純熟，之後要等到新引擎問世後才會改。因此Corolla Cross小改款主要是修正外型、配備與底盤，GR版尤其值得注意，結構強化、彈簧變硬、圈胎升級，讓此車的操控變得很有樂趣，終於不再是一杯健康無害但又說不上有什麼特色的白開水了！CARLINK鏈車網 ・ 1 天前
日系全新輕 MPV 迅速累積高人氣！改採側滑門及實惠售價成受歡迎關鍵
日本 10 月新車銷售成績出爐，在 K-Car 輕型車級距中是由今年 6 月發表的 Daihatsu 新一代 Move 力壓 Honda 當家小車 N-BOX 拿下單月銷售冠軍，展現出全面升級之後的堅強實力，而根據日媒分析報導，其制勝關鍵就在於改採側滑門的使用便利性、適當的車高設定，以及鎖定入門市場的實惠價格策略。自由時報汽車頻道 ・ 11 小時前
快訊／國3竹崎路段嚴重車禍！小貨車「高速追撞」2人送醫不治
國道三號南下291公里處，也就是靠近嘉義竹崎鄉路段7日上午10點20分左右發生車禍，消防局獲報後派遣人車前往救援，國道警方趕抵現場後已先行將南下車道封閉，目前現場還在排除中，警方建議用路人提早改道。詳細車禍原因還要釐清中。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
墾丁慶生天人永隔！他駕特斯拉0煞車 遭撞夫妻恐截肢
墾丁慶生天人永隔！他駕特斯拉0煞車 遭撞夫妻恐截肢EBC東森新聞 ・ 1 天前
電動車殺進國產車價格帶 業界將掀新一波降價潮
電動車降價一波波，殺入國產車價格帶。聯合新聞網 ・ 1 天前
最新畫面曝光！特斯拉「砲彈式擊中預拌車」…大片煙塵中又撞倒4貼機車
屏東縣恆春鎮麥當勞前的路口6日下午發生一起慘烈車禍，一輛特斯拉行經該處時不知何故高速撞上前方的水泥預拌車後，再失控波及一輛機車，造成26歲特斯拉駕駛李男傷重不治，同車的妻子、2名4歲小孩輕微擦傷、意識清楚，被波及的機車騎士蔡男（33歲）與後座妻子（33歲）雙腿骨折，同車的2名分別為6歲、5歲的孩子輕微擦傷，目前最新車或畫面也已曝光，當時特斯拉不知何故高速衝撞預拌車，現場揚起大片煙塵，緊接著再波及到三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
獨家／錢沒亂花？車圈曝：詐團超跑「投資眼光」超專業
太子集團遭美國檢方以跨國詐欺與洗錢罪正式起訴，台北地檢署掌握情報後火速出手，一口氣查扣多輛價值連城的超跑。從法拉利到Bugatti，這批車的身價高到令人咋舌，數量之多、品牌之稀有，甚至讓網友直呼：「這根本比超跑嘉年華還精彩！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
獨家／「頭扭180度」畫面曝！國道貨車卡分隔島…滴血拖出他 DJ全目睹
國道一號南下310公里處，今（7）日上午7時33分，發生一起嚴重車禍，一輛貨車不明原因橫跨3線道，遭後出追撞180度扭頭，刷壞一整排分隔島，現場凌亂不堪，事故造成嚴重回堵；第一視角畫面光，知名電台DJ宏琨差幾公分就在擊中範圍內，他回憶當下直呼：「差點閃尿」，擦肩死亡決定去拜拜。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
捷運東環線松山信義段動土 潛盾隧道工程將穿越藍、紅線下方
橫跨雙北的捷運環狀線大致分為三個階段，第一階段新北市部分已通車，第二階段北環段、南環段施工中，扮演全線閉環要角的第三階段東環段也陸續開工，全長13.25公里途經中山、內湖、松山、信義與文山，共有六個區段標，三個招標中、一個明年初開工，二個已開工，其中之一是今辦開工動土典禮的松山、信義段「CF760」自由時報 ・ 7 小時前