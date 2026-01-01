新北中和警「酒駕開偵防車買楊桃汁」 2大過免職

新北市警界近來發生一樁醜聞，中和分局偵查隊有位小隊長酒駕開偵防車去買楊桃汁，結果被保安大隊攔檢查到，中和分局表示之前就因為他考績下滑把他調成內勤，如今竟知法犯法，已將他免職。

中和分局。（圖／Googlemap）

據了解，這位許姓小隊長當了30年的警察，2015年開始擔任分局內偵查隊的外勤小隊長，但近2年考績都是乙等，被調職成內勤的鑑識小隊，豈料在12月19日當天，許員參加完分局內的常訓打靶後，竟然沒歸還偵防車，深夜10點左右從偵查隊離開，開該車輛去北市萬華區買楊桃汁解渴。

而賊星該敗，酒駕也同樣沒有僥倖，在華翠大橋北市端遭北市保安大隊的攔檢崗哨攔查，一吹酒測值不意外達每公升0.63毫克，保安大隊員警再查詢傻眼發現竟然「自己人」，當場將之以涉犯公共危險罪現行犯上銬逮捕、移送新北地檢署，偵防車也扣下，並第一時間通知中和分局。

中和分局的局長陳宇桓親自出面回應，表示針對許員的違法行為，「本分局審認許員身為執法同仁，卻知法犯法，已嚴重影響警譽，依「警察人員人事條例」及「公務人員考績法」規定，從重予以一次記二大過免職處分。對於同仁違法違紀案件，定當從嚴從速處理絕不護短，另本人因管理疏失，亦同時自請加重記過處分」。

陳宇桓表示，將持續於員警的各項集會、勤前教育加強宣教，建立正確法治觀念，杜絕僥倖心理，將此次事件引以為戒，精進內部管理，以維護警察優質形象，確保民眾對警察之信任，並再次重申，對於風紀案件之零容忍態度，對於任何違法違紀案件，從嚴從速查辦，決不寬待。

《中天關心您｜喝酒不開車！未滿18歲禁止飲酒，飲酒過多有害健康》

