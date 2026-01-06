新北中和鐵皮倉庫大火燒400㎡ 失聯者成「焦屍」驚悚現場

中和鐵皮倉庫惡火狂燒，濃煙竄天奪命釀1人焦屍身亡。（圖 ／翻攝畫面）

新北市中和區民享街6日上午7時56分，一處鐵皮倉庫突發火警，起火原因尚不明，消防局接獲通報後，緊急派出45車、85人前往現場全力撲救，火勢猛烈，初步估計燃燒面積達400平方公尺，濃煙滾滾，影響範圍廣。新北市環保局表示，火災可能產生空氣污染與異味，下風處民眾應特別留意，可能影響的區域包括中和、板橋、永和、土城以及台北市萬華區等地。

消防及環保單位提醒民眾，盡量避免靠近現場，以免危及自身安全或影響救災行動，外出時應佩戴口罩，加強呼吸防護，並關閉門窗，待火勢完全撲滅後再開窗通風。現場救援進行數小時後，於上午10時49分傳出最新消息，確認倉庫內有1名失聯者不幸罹難，身體已燒成焦屍，未送醫。

目前消防人員仍在現場持續搶救，調查火災起因與確定損失規模，同時呼籲附近居民遵守安全指示，切勿圍觀，並保持警覺，火災的發生再次提醒公眾，倉庫與工廠防火安全與定期檢查的重要性，以防類似慘劇再度發生。

