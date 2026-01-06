新北中和鐵皮工廠火災竄濃煙 附近五地區民眾快關窗
新北市中和區鐵皮工廠今天上午火災，消防局派遣45車、85人搶救，目前火勢控制，無人受困。環保局表示，火災可能產生空氣污染或異味，呼籲附近中永和、板橋、土城及北市萬華區，緊閉門窗、外出戴口罩。
新北消防獲報，今天上午7時許中和區民享街一處鐵皮工廠火警，現場冒出濃烈黑煙。消防局派遣45車85人前往灌救，目前火勢控制，初估燃燒面積400平方公尺，該工廠為倉庫用途，無人受傷受困。
新北市環保局提醒，火災可能產生空氣污染或異味，可能影響新北市中和區、板橋區、永和區、土城區及台北市萬華區，呼籲附近民眾外出戴口罩，關上門窗，待火勢撲滅後再開窗。
（責任主編：莊儱宇）
其他人也在看
新北中和鐵皮工廠火災無人受困 籲附近關窗防空污
（中央社記者曹亞沿新北6日電）新北市中和區鐵皮工廠今天上午火災，消防局派遣45車、85人搶救，目前火勢控制，無人受困。環保局呼籲附近中永和、板橋、土城及北市萬華區緊閉門窗、外出戴口罩。中央社 ・ 33 分鐘前 ・ 發起對話
新北中和今早火警飄濃煙 鄰近2校恐影響上課
新北市中和區民享街一處鐵皮工廠今天上午7點多發生火災，許多民眾從住家就能看到黑煙往上竄，由於事發地點鄰近自強國中、自強國小，正值上學時間，校門口人潮眾多，周遭飄散濃厚煙味，家長憂心空氣品質不佳，恐影響孩子上課。新北市消防局獲報，上午7點26分中和區民享街285號，現場1層鐵皮工廠冒出火煙，派遣45輛自由時報 ・ 37 分鐘前 ・ 發起對話
王祖賢首公開引退主因「駁與齊秦有關」 自曝曾患憂鬱症：留美好回憶就夠了
一代女神王祖賢自2004年後便消聲匿跡，定居加拿大溫哥華。多年來，外界對於她在事業巔峰期選擇息影的原因眾說紛紜，甚至曾有導演王晶爆料是因為遭逢與前男友齊秦情變與長輩言論羞辱。日前，王祖賢罕見出席美國矽谷的一場中醫論壇，首度親自揭開隱居20年的真實內幕，親口證實：「引退是個人決定，與感情無關。」潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 23 分鐘前 ・ 1
苗栗轎車自撞磚牆！30歲男當場噴飛車外 頭骨碎裂慘死
苗栗轎車自撞磚牆！30歲男當場噴飛車外 頭骨碎裂慘死EBC東森新聞 ・ 23 小時前 ・ 發起對話
媽媽離世！小嫻奔醫院道別…下秒忍淚演出舞台劇：妳女兒很棒
【緯來新聞網】藝人小嫻（黃瑜嫻）近年移居屏東體驗新生活，不僅重返校園念大學，還挑戰跨界擔任音樂劇導演緯來新聞網 ・ 22 小時前 ・ 發起對話
45年微波爐光榮退役！ 釣出業者回應：盼能送回博物館紀念
民視新聞／綜合報導家中的電器都用多久呢？有民眾在網路分享，家中用了45年的微波爐，要退役了，是爸爸結婚前，在民國69年，以11萬台幣購入，貼文一出造成轟動，有人說11萬可以買四輛機車，也有人讚嘆好會保養，最後更釣出品牌台灣官方小編留言，希望能把這台微波爐送到博物館紀念。經典綠色搭配銀色外框，上頭印著日文標示，按鈕幾乎都生鏽了，看得出來歷史痕跡，這是民眾家裡的骨董微波爐，已經運轉45年。但因為微波功能只剩解凍，再不捨也得跟它說再見了，PO出回憶文，說這是爸媽還沒結婚就買的，據說當時要價台幣11萬元，沒意外會載去回收場，不曉得有沒有人有興趣收藏，吸引許多網友留言，有人驚呼居然可以撐這麼久、當年11萬可以買四台50cc機車，甚至找出當年廣告。大力宣傳可以烘烤兼微波，推出時就造成轟動，民國69年，原PO爸爸25歲，在台北某工業設計科當助教，因為熱愛新科技，用分期付款買回家，是人生第一筆大錢。秀出購買時附的食譜，今年71歲的林爸爸，有工業技術及專利申請背景，當時還在日記開心地記錄，說之後能方便烹調，讓身體更健康，結婚後主要使用者是太太，常做各種甜點給孩子吃。無論是傳動皮帶斷了，還是保險絲燒掉，林爸爸都能修理。如今不用心疼了，因為貼文PO出文後，品牌官方留言寫下，希望把這部微波爐送到博物館紀念，也會用最新商品來交換，讓一家人又驚又喜。這下骨董微波爐可以告老還鄉，有了最好的歸宿。原文出處：45年微波爐光榮退役！ 釣出業者回應：盼能送回博物館紀念 更多民視新聞報導想像台灣預告／紅遍全台40年 黃文山館長揭密國立自然科學博物館不敗關鍵！最老收藏是館長？陸「最窮博物館」爆紅上熱搜 網笑翻：不怕被偷不要的禮物變身藝術 多倫多「爛禮物」博物館開幕民視影音 ・ 1 天前 ・ 1
北市裁處116家公司！5家挨罰「45萬元」最高 勞動局長曝原因
勞工權益受到《勞動基準法》保障，企業一旦觸法將面臨被裁罰的結果。台北市政府勞動局近日就公布最新的裁罰名單，共計116家事業單位遭裁處，總罰鍰金額為776萬元。提醒企業主應將員工視為珍貴的資產，而非單純的人力成本，遵守勞動法令、保障勞工權益不僅是企業法定的義務，也是企業的社會責任，唯有勞資雙方共同合作，才能創造雙贏局面！三立新聞網 setn.com ・ 24 分鐘前 ・ 發起對話
委內瑞拉變天股債狂飆！神秘客重押馬杜洛下台 網瘋傳操盤手竟是川普兒
委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）於本月3日遭美軍突襲逮捕，消息震撼全球，隨即在金融市場引發劇烈反應。根據外媒報導，隨著馬杜洛政權倒台，市場預期委內瑞拉將重啟經濟改革與債務重組，引發卡拉卡斯證券交易所在當地週一（5日）開盤後即上演「慶祝行情」。此外，加密貨幣預測平台 Polymarket 上也出現疑似「內線交易」，有神秘帳戶在斬首行動前夕精準押注馬杜洛下台，短短一週內獲利超過 1,三立新聞網 setn.com ・ 23 分鐘前 ・ 1
惡霸違規超車被譙！全家衝下車格鬥畫面曝 載小孩騎士遭揮拳攻擊
新北市三峽區昨天（4日）發生一起行車糾紛，王姓男子（74歲）開車行經國成路時，違規從右側超車，引起高姓機車騎士不滿破口大罵，王男車內3人衝下車與理論，甚至朝騎士揮拳攻擊，衝突畫面全被監視器及行車紀錄器拍下。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 2
不孝又孬！逆子不准賣房拿女友手機傳LINE：大家一起沒有 老母心碎提告
台南一名李姓男子因不滿母親黃婦打算出售房產，竟向不斷透過LINE傳送恐嚇字眼，揚言若拿不到錢，將讓母親無法順利交屋，並恫嚇要將「對付建商的手段」用在母親身上。台南地方法院近日審結，認定李男行徑已構成恐嚇危害安全罪，判處拘役40天，得易科罰金。全案可上訴。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
獨家／關西機場「遺失美工刀」旅客重安檢！捷星航返台取消
獨家／關西機場「遺失美工刀」旅客重安檢！捷星航返台取消EBC東森新聞 ・ 18 小時前 ・ 發起對話
丸龜製麵挨罰3萬元 使用重組肉爆「1缺失」
[NOWnews今日新聞]衛福部食藥署與地方政府衛生局啟動「114年特色美食餐飲業稽查專案」，今（5）日公布查驗結果，共有5家因違反食品安全衛生管理法規，各遭處3萬至6萬元不等，其中「丸龜製麵」基隆店...今日新聞NOWNEWS ・ 16 小時前 ・ 1
小嫻母病逝加護病房 忍悲道別後「轉身登台」：媽，妳女兒很棒！
長期定居屏東恆春、重返校園就讀大學的藝人小嫻（黃瑜嫻），昨（4）日深夜於社群平台發布沉痛長文，證實母親不幸離世的消息。令人動容的是，母親病逝期間正值小嫻首度擔任音樂劇導演及主演的關鍵時刻，她強忍「撕心裂肺之痛」在加護病房與至親做最後道別，隨即奔回劇場完成連續多場公演，敬業精神與堅毅性格讓無數網友淚目。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
冷凍貨車國道撞橋墩墜邊坡起火 駕駛.乘客身亡
台中市 / 綜合報導 國道1號南下豐原交流道，今(4)日清晨發生死亡車禍，一輛載滿海鮮的冷凍小貨車，開往豐原交流道的時候，自撞車道出口槽化線旁邊的橋墩，整台車飛出車道後，翻落邊坡卡在樹欉，車體和冷凍櫃被撞到分離，接著起火燃燒，車上男駕駛和一名男乘客，兩人受困，火勢在30分鐘後撲滅，警消破壞車體搶救，但車上兩人已明顯死亡。國道旁的樹叢冒出熊熊火焰，伴隨大量濃煙，救難人員說：「看到車子起火。」起火的是一輛冷凍貨車，整台側翻卡在樹叢邊，車頭變形被燒得焦黑，車上的冷藏櫃和車身分離。車禍發生在今(4)日清晨5點多，國道1號南下豐原交流道。這台載滿冷凍海鮮的貨車，要下交流道，不明原因撞上橋墩，飛出車道，整台車翻落邊坡，隨即起火，當時車上除了男駕駛，還有一名男乘客，兩人受困在內，工程人員說：「我到的時候燒完了，滅完了。」現場火勢凶猛，救難人員花了30分鐘，才將火勢撲滅，出動工具破壞車體，將受困的駕駛和乘客救出，不過兩人已經沒有生命跡象，泰安分隊小隊長廖宏陽說：「撞擊出口槽化線橋墩，翻落邊坡後起火，發現車上死者兩名，本案兩名死者身分待查，酒測值待相驗時檢測。」車禍現場火勢猛烈，駕駛和乘客遺體被燒得焦黑，將比對DNA釐清身分，同時警方也要釐清車禍原因，駕駛是否有酒駕還是恍神自撞。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 2
花蓮民宅2樓起火"共13戶遭殃" 民眾抱自家神像逃命
地方中心／趙永博 花蓮報導花蓮一處民宅，下午近三點發生火警，警消趕到時，發現起火點在二樓，由於是木造建築而且左右相通。因此，火勢延燒連棟建築，共13戶都遭祝融侵襲。當下民眾都被緊急疏散，還有人抱著自家神像，趕緊逃命。灰色濃煙，直竄天際。消防員射水搶救，但烈火遇上水柱，黑煙不斷從鐵窗內探頭。燒得眼前什麼都，看不清了。目擊民眾：「還在燒，它延燒啦，燒到隔壁了」連棟透天建築，遭到波及。消防員冒險爬上鐵皮屋頂，拉水線。台電人員也趕來斷電。火災來得突然，民眾抱著自家神明逃難，安頓好後，還不忘也將瓦斯桶，給搬出家裡。大火從民宅內竄出（圖／民視新聞）遭延燒屋屋主：「白天(人)應該都有跑出來，煙很大」遭延燒屋屋主：「我們這邊都(木)柴(建築)，這都柴柴柴」據了解，起火的，是位在花蓮市區一處巷弄二層樓民宅。一樓雖是RC建築，但二樓卻是木造，而且左右相連。乾材遇上烈火，一發不可收拾，左右延燒，共波及13戶，連棟住宅。花蓮消防局第一大隊長 林武正：「在我們抵達的時候，火勢加大，而且竄燒，燃燒的初期，大量濃煙 夾帶高溫，就往旁邊做竄燒」起火屋屋主：「不知道(起火原因)耶，(你們都沒在家喔) 嗯」民眾逃生不忘把住家內瓦斯搬出來（圖／民視新聞）屋主聽到消息，趕回家。怎麼會起火，他也毫無頭緒。只是2026才剛開始，祝融攪局，對受災民眾來說，這個年恐怕，不好過。原文出處：花蓮民宅2樓起火"共13戶遭殃" 民眾抱自家神像逃命 更多民視新聞報導注意用電安全 寒冬屋內使用電暖爐不慎引發火勢台南永康驚傳火警！大火猛燒工廠、滾滾黑煙猛竄 驚悚畫面曝光新莊大型火警！因「炊事不慎」釀災 消防急派10車灌救民視影音 ・ 15 小時前 ・ 發起對話
貨車衝匝道邊坡撞成火球! 車身分離2人死亡
中部中心 / 中部綜合報導國道一號豐原路段，清晨5點多發生死亡車禍。一輛小貨車在出口匝道前的減速車道不明原因，撞上槽化線橋墩，導致整輛車翻落邊坡並起火燃燒，強烈撞擊力道，讓車頭和貨倉分離，火勢控制後，消防對在車內發現乘客及駕駛，兩人已經死亡。貨車直衝槽化線邊坡翻覆爆炸起火 警消到場救援。（圖／翻攝畫面）國道邊坡冒出熊熊火光，一輛貨車翻覆邊坡後爆炸起火，監視器拍下驚悚畫面，消防隊員以及已經獲報後緊急到場，猛烈的撞擊力道，貨車的車頭和貨倉嚴重分離，車禍意外發生在清晨5點多，國道一號南下豐原路段，就在交流道的匝道口，貨車不曉得什麼原因，直撞槽化線橋墩後翻落邊坡猛烈撞擊力道 車身和貨倉嚴重分離 車禍肇因待查釐清。（圖／翻攝畫面）火勢撲滅後，消防隊員在車內發現兩名死者，初判為駕駛以及乘客，而駕駛有沒有酒駕的情況，以及車禍翻覆肇因，都有待鑑定釐清。原文出處：貨車衝匝道邊坡撞成火球！ 車身分離2人死亡 更多民視新聞報導國道連環撞！ 女子疑疲勞駕駛撞前車 1大2小受傷送醫最新／國1彰化市路段小貨車撞2車 白車成廢鐵2人輕傷卓冠廷質疑黃國昌「新北選假的」 蘇巧慧反應出爐民視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
台股來到3萬點！阮慕驊稱笑不出來：漲點集中在這5檔其他是莊孝維？
台股今（5）日大漲755.23點，終場加權指數收在30105.04點，並創下首次衝上3萬點大關。其中台積電的貢獻指數漲點677點，占今日漲點755點的比重超過89%。相較之下，上市櫃公司合計下跌家數達到上千家，表現兩極化。對此，財經專家阮慕驊直言，台股今日大漲755點，光這5檔股票加起來就貢獻725點，其它股票是「莊孝維」？中天新聞網 ・ 10 小時前 ・ 58
川普再說「西半球是我們的」! 美軍接下來入侵誰? 這6國被點名 中國不忍說話了
[Newtalk新聞] 在美軍逮捕委內瑞拉總統馬杜洛之後，美國總統川普 4 日在總統專機「空軍一號」上面對媒體，向委內瑞拉、哥倫比亞、古巴、伊朗、墨西哥、丹麥等國發出威脅。此外，他還就烏克蘭襲擊了普丁官邸一事改口，稱 : 「我不相信那次襲擊發生了」。 談及委內瑞拉時，川普稱，美國「必須獲得（對委內瑞拉資源的）完全准入」。川普自稱美國已「掌控」委內瑞拉。「別問我現在誰掌權，因為我會給你一個答案，而且這個答案會非常有爭議。」當記者追問時，川普說：「我的意思就是，現在由我們掌控。」 美國總統川普（前中）3日與國務卿盧比歐（前右）等人監看美軍逮捕委內瑞拉總統馬杜洛行動。 圖取自facebook.com/WhiteHouse 川普還警告，委內瑞拉代理總統羅德里格斯「如果不做正確的事，將面臨比馬杜洛更糟糕的處境」。更多軍事干預方案已擺在桌面上。「如果他們不守規矩，我們將發動第二輪打擊。」 川普聲稱，哥倫比亞把毒品賣給美國，「也病得很重」，並對哥倫比亞總統佩特羅發起人身攻擊，稱「他這樣做的日子不會太長了」。當被問及美國是否會對哥倫比亞發動行動時，川普說：「聽起來不錯。」 川普說，3 日在美國對委內瑞新頭殼 ・ 15 小時前 ・ 200
陳曉放棄11億離婚！陳妍希曾評價他沒定性 新戲爆紅「疑暗酸前夫」
男星陳曉去年2月與陳妍希一同發布離婚聲明，證實8年婚斷，消息震驚兩岸娛樂圈。近來陳妍希在《狙擊蝴蝶》合作小19歲男星周柯宇再度翻紅，陳曉與陳妍希的離婚傳言也再度被挖出，盛傳陳曉當時離婚心意十分堅決，寧願放棄2.5億人民幣（約11億元新台幣）也要離，而陳妍希也曾說過對陳曉第一印象是「沒定性」。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 35
范姜彥豐遭粿粿婚變再吐「4字」！103秒片洩近況 真實狀態曝光
范姜彥豐（Zack）去年公開指控，前中信兄弟啦啦隊人氣成員粿粿（江瑋琳）婚內出軌藝人王子（邱勝翊），兩人3年的婚姻也因此正式破裂。事件至今已經超過3個多月，范姜彥豐再度於社群平台更新近況，坦言「最近狀況比較難受…」。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 12