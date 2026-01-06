新北中和鐵皮工廠火災釀一死 濃煙影響附近五地區民眾快關窗
新北市中和區鐵皮工廠今天上午火災，消防局派遣45車、85人搶救，目前火勢已撲滅，不過在廠內尋到一名員工已死亡，詳細起火原因仍待進一步調查。
新北消防獲報，今天上午7時許中和區民享街一處鐵皮工廠火警，現場冒出濃烈黑煙。消防局派遣45車85人前往灌救，目前火勢已撲滅，初估燃燒面積400平方公尺，該工廠為倉庫用途。
新北市環保局提醒，火災可能產生空氣污染或異味，可能影響新北市中和區、板橋區、永和區、土城區及台北市萬華區，呼籲附近民眾外出戴口罩，關上門窗，待火勢撲滅後再開窗。
（責任主編：莊儱宇）
