新北中和鐵皮工廠火警竄黑煙 環保局提醒民眾關閉門窗
公視記者林靜梅現場報導，「位於中和民享街的鐵皮工廠早上發生了火警，不過在火勢撲滅近2個小時之後還是持續冒出濃煙。」
時間回到早上7時許、近8時，新北市議員邱烽堯拍下當時工廠冒出陣陣黑煙還有火光，巨量黑煙直竄天際，當時新北市消防局派遣45車85人前往搶救，初估燃燒面積400平方公尺，並於接到通報後不到1小時就撲滅火勢，不過消防人員還持續搜尋疑似受困者。
新北市消防局長陳崇岳說明，「夾層有一個黃姓員工，那目前我們透過重機械在搜尋中，初步搜索是完全沒有發現。」
不過消防局隨後表示，尋獲失聯者已死亡。
而新北市環保局也緊急提醒下風的中永和、板橋、土城甚至台北萬華區民眾注意空污，外出最好戴口罩，在家則要緊閉門窗，監控空品隨著火勢撲滅應該會變好。
新北市環保局空品維護科長邱庭緯指出，「在火災當下，其實我們有發現附近的空氣品質微感器的數值有偏高的趨勢，今天早上的氣候條件的確是比較擴散不佳的狀況。」
不只是發生火災的地區空品不好，6日強烈大陸冷氣團南下伴隨境外污染移入。環境部指出，中國山東至上海一帶3日到5日出現霾害，這些污染物將來到台灣導致空品變糟，來到對敏感族群不健康的橘色提醒。
環境部大氣司簡任技正呂澄洋表示，「初期來講的話會先影響到北部，那隨著冷氣團的南下會把這批污染物往南部帶，南部受到山脈阻擋，它的風速會減弱，所以可能會持續跟本地的污染形成累積的情況。」
中國上海到山東PM2.5濃度大約在每立方公尺65到160微克之間，到了台灣降至40至60微克，預計要到8日起境外影響才會逐漸趨緩，9日影響才會消除。
