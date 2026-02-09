新北中和食品廠陷火海！18歲女受困4樓陽台 警消火速救援脫險送醫

記者林盈君／新北報導

9日晚間7時許，新北市中和區建六路、某食品工廠發生火警，消防局獲報後，隨即派遣人車趕往救援，所幸火勢很快撲滅，並救出4樓一名受困的18歲女子，預防性送往醫院觀察，所幸無生命危險，起火原因仍待調查。

新北市中和區建六路、某食品工廠發生火警。（圖／翻攝畫面）

據了解，該工廠為5層樓建築，今天晚間，1樓冒出火光與濃煙，新北市消防局獲報，派遣12車30人前往搶救。火勢約25分鐘後撲滅，消防員救出4樓陽台受困的女子，其意識清楚，預防性送雙和醫院，現場燒雜物約20平方公尺，起火原因待火調人員進一步釐清。

新北市中和區建六路、某食品工廠發生火警。（圖／翻攝畫面）

