新北中和麵店搶座位爆衝突 男持斧頭打人遭逮

（中央社記者曹亞沿新北29日電）薛姓男子今天中午在新北市中和區麵店，與另名顧客陳男因座位問題爆衝突，薛男憤而持斧頭朝對方敲打，造成陳男多處瘀青、擦傷。警方到場後依現行犯逮捕薛男，依傷害罪移送偵辦。

新北市中和警分局獲報，今天中午12時許圓通路一間餛飩麵店發生傷人案件，錦和派出所員警立即趕赴現場。

經調查，54歲薛姓嫌犯前往餛飩店排隊等待用餐，當他寫好菜單交給店員後，卻見另一名38歲陳男坐在他寫的座位上，要求陳男讓座遭拒，雙方爆發口角。薛嫌憤而衝回機車處，從車廂內拿出未開鋒斧頭敲打陳男。

警方到場依現行犯逮捕薛嫌，並查扣斧頭1把。陳男肩膀及手臂瘀青，手指關節處也有擦傷，已送往雙和醫院治療。全案警詢後將薛嫌依涉嫌傷害罪移請新北地檢署偵辦。（編輯：張銘坤）1141229