新北中山國小創客社團參訪江翠國中 體驗不倒翁撲滿實作

新北中山國小創客社團參訪江翠國中 體驗不倒翁撲滿實作

新北中山國小創客社團參訪江翠國中 體驗不倒翁撲滿實作

新北市板橋區中山國小創客社團前往江翠國中科技中心，進行一場結合物理原理與工藝美學的「不倒翁撲滿」實作課程。本次活動旨在深化學生的手作技能，並透過跨校資源共享，讓學生在專業的科技教室環境中，親自操作線鋸機等機具，將創意構想轉化為具體的實體作品。

江翠國中科技中心蔡勝安老師表示，看到中山國小的學生在操作機具時展現出高度的專注力與安全意識令人驚艷，透過不倒翁撲滿的製作，學生能從實作中理解重心平衡的科學概念，這是科技教育最核心的價值。中山國小校長陳學添指出，學校積極推動創客教育，感謝江翠國中提供優質的教學資源，讓學生有機會在真實的創作情境中解決問題，培養具備科技素養的未來公民。

廣告 廣告

中山國小將持續致力於數位學習與科技教育的轉型，透過跨領域的專案式學習，激發學生的創造力與實踐力。創客社團不僅學習技術操作，更強調在失敗中修正的工程師精神。未來校方將規劃更多元的校外參訪與實作體驗，讓中山學子在動手做的過程中，發現科學的奧秘並享受創作的樂趣。