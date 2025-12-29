新北中山國小廣達「游於智」實戰模擬黑客松 深化教學引導力

廣達游於智實作研習

新北市中山國小舉辦廣達「游於智」計畫盟主學校研習活動。本次研習為深化新北市國小教師於物聯網應用與程式邏輯的教學指導能力，特別邀請海山國小資深指導教師曾俊夫老師蒞校分享實務經驗。透過高密度的實作課程，引領各校教師深入探索 Quno 硬體與 QBlock 程式設計的多元應用，為未來指導新北市學生參與全國競賽奠定更紮實的基礎。

研習過程中，曾俊夫老師指出，指導學生參與黑客松競賽，關鍵並不在於撰寫多複雜的程式，而是引導學生學會「問題拆解」與邏輯思考。在九十分鐘的模擬實戰中，與會教師從最初對感測器操作的生疏，到逐步能整合不同元件完成指定任務，親身體驗競賽歷程，也由現場的參與老師們分享自己的作品，完成了從「參賽者」視角轉換為「教學引導者」的關鍵歷程。

中山國小校長陳學添表示，身為廣達「游於智」計畫的盟主學校，中山國小長期致力於推動創客教育與資訊素養。陳學添校長指出，科技教育的本質在於解決生活中的問題，透過盟主學校的資源共享與教師社群共學，期盼能帶領更多教師投入智慧校園的實踐，讓科技不再只是冷冰冰的指令，而是孩子們實現創意、培養邏輯思維的重要工具。