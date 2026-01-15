新北中山國小攜手錦和高中 推動機器人體驗課程

新北市板橋區中山國小攜手錦和高中科技中心，辦理「機器人體驗課程」，帶領五年級學生透過實作學習，從組裝到操作，完整體驗機器人製作歷程，深化學生的科技素養與思考能力。中山國小表示，近年來與錦和高中科技中心的跨校合作，讓學生提早接觸結構化的科技與工程概念，在「做中學、學中想」的歷程中培養關鍵能力。未來學校也將持續推動多元科技體驗課程，深化學生科技學習基礎，拓展學習視野。

本次課程由錦和高中科技中心教師林欽鴻老師指導，學生從認識 MATRIX 機器人的基本零件開始，實際進行零件組裝、接線、電池安裝與遙控設定，最終完成一臺可自行行走的自走車。透過循序漸進的操作，引導學生將抽象概念轉化為具體成果。五年級導師呂佳蓁老師表示，學生在組裝過程中常遇到零件安裝失誤、接線方向接反等情況，導致作品無法順利運作，但透過反覆檢查、拆解與重新組裝的「除錯」歷程，學生逐步學會判斷問題原因，培養邏輯思考、耐心與解決問題的能力。

課程進行期間，中山國小校長陳學添也到場關心學生的學習情形，並與學生互動交流。校長鼓勵學生勇於嘗試，科技學習不怕犯錯，重要的是在錯誤中學會思考與修正，完成作品的過程，就是最好的學習成果。現場家長也對課程內容給予高度肯定，認為實作導向的科技課程能有效提升孩子的學習動機與自信心。