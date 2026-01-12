新北中山國小數位學習再創佳績 「星空探險隊」全國第二

新北市立中山國小深耕數位學習成果再傳捷報，在均一教育平臺所舉辦的「星空探險隊」學習活動中，中山國小學生表現亮眼，不僅在「銀河冒險家」組別勇奪新北市總排行榜第一名，更一舉拿下全國總排行榜第二名，同時於「迷你星勇士」組別名列前茅，展現學校在數位素養與自主學習上的深厚實力。

本次「銀河冒險家（六年級）」組別中，由六年七班林秀娟老師指導的線上班級「小藍藍勇闖星空」，以總星空點數4931.75分榮獲新北市第一名、全國第二名的優異成績。林秀娟老師於前年即曾率領班級榮獲全國第一名，今年再度站上全國前段舞臺，顯示其在數位學習教學與班級經營上的深厚實力。林秀娟老師表示，孩子們能拿到全國第二名，是長時間累積的成果。比起名次，自己更在意的是他們是否願意為自己的學習負責，懂得安排時間、持續完成挑戰，這些能力會陪伴他們很久。

廣告 廣告

參與活動的學生分享，每天完成星空任務，就像在闖關冒險，看著自己的星星一直增加，會更有動力繼續學習。也有學生表示，遇到不會的題目，可以一直練到會，看到進步紀錄，會對數學更有信心。校長陳學添指出，學校長期推動數位學習，善用均一教育平臺進行差異化與自主學習設計，讓學生能依自身節奏累積成功經驗。本次同時榮獲市級第一與全國第二的佳績，正是教師專業引導與學生持續努力的最佳見證。