新北中山國小與貢寮國小跨校共學 走讀臺二線

新北市中山國小因板橋社區大學「寫給臺二線的情書」計畫，與新北市貢寮國小進行校際交流。活動以「移動記憶」為主軸，透過故事分享、課程體驗與校園走讀，讓學生在交流中理解家族遷徙、地方文化與歷史脈絡，拓展對土地的情感連結。

活動中，中山的孩子們分享屬於自己家人的故事盒故事，內容橫跨不同世代與族群經驗，有來自臺東阿美族的家族遷徙故事，也有以母親法律工作為背景、記錄求學與工作移動軌跡的生命片段。學生以照片、物件與手寫短文組合呈現，讓抽象的移動經驗化為可觀看、可討論的具體故事，引發兩校孩子熱烈回饋與提問。

除故事交流外，中山國小劉美玲老師帶領「銅色露華濃故宮食驗室」課程體驗，結合器物造型與飲食文化，指導學生手作宗周鐘形狀的茉莉花茶凍，從器型、香氣到製作方式，理解古今生活美學的連結；隨後進行交換禮物活動，孩子以自製小卡互贈祝福，增進彼此情誼。孩子們回饋同樣熱烈。4年級孩子表示，這是自己第一次把家人的故事盒介紹給學伴聽看，覺得很有成就感，也因為製作故事盒更瞭解自己的家人。

本次活動透過故事、食育與走讀的整合設計，讓孩子在互動中建立跨校友誼，也將臺二線沿線的人文記憶轉化為可持續發展的學習素材。未來兩校將持續以社區為課室，深化跨域合作，讓學習走出教室、走進生活。

