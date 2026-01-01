新北中山國小附幼運用AI行政減量 獲競賽肯定

新北市板橋區中山國民小學附設幼兒園陳又慈主任，榮獲「新北市政府 AI 智能團就是你」提案競賽特優殊榮，成為全市唯一獲獎的幼兒園團隊。中山國小附幼以「學前融合 IEP 目標達成與檢核」為主題，運用生成式 AI 技術輔助特教與普通班教師，精準觀察並記錄幼兒學習歷程，展現科技結合教育的溫暖力量。

中山國小附幼主任陳又慈表示，學校積極推動教師專業成長，特別成立AI學習社群，並與國小部資訊組長陳世倫跨學制合作，透過定期的共同研討與技術交流，將國小端的資訊教育經驗與幼兒園的保育專業結合，成功開發出適合學前教育現場的AI應用模式。每一次的聚會資訊組長都會提供有關在AI軟體的應用與實作，也會一起討論在班級上比較繁重的文書、行政處理工作，嘗試運用AI結合減輕老師的負擔。

陳又慈主任表示，AI不是要取代老師，而是讓老師從繁瑣的文書工作中解放，將時間還給孩子，希望在教學上對融合生還有在教學的觀察記錄時候可以協助老師，讓老師可以有更多的工具可以運用，還更能精準掌握孩子的發展指標，讓每一位特殊需求的幼兒都能被理解與支持。

中山國小校長陳學添對此深表肯定，他強調此次獲獎不僅是附幼的榮耀，更象徵著中山國小數位轉型的全面成功。目前中山國小不論是小學部在程式教育的深耕，或是附設幼兒園在保育行政的創新，全校師生均已具備採用 AI 協助教學與解決問題的能力，落實智慧校園的願景。