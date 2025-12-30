新北中山國小AI數位學習 典範精準與多元

中山國小作為新北市數位學習典範學校，致力於為孩子打造一個精準、多元的數位學習環境，讓每個孩子都能找到最適合自己的學習路徑，並在數位世界中自信成長。數位學習已成為教育不可或缺的一環，這不僅是使用平板或電腦，更是一種以學生為中心的學習模式轉變。

在分齡數位化策略上，中山國小教務主任許吟如表示，依據不同年級學童的發展需求，採取彈性且多元的數位工具與策略，高年級的班級積極運用因材網進行前後測，藉由數據分析，精準掌握學生的學習弱點，並搭配E度引導式AI作為學習夥伴，中年級的孩子們則在PaGamO的遊戲化介面中，享受「邊玩邊學」的樂趣，教師並引導學生使用數位工具進行文意探究與即時發表。對於低年級學童，藉由雄筆順等數位工具進行生字筆順與結構的練習，讓數位練習不再是單純的寫字，而是有趣的參與式學習體驗。

教務主任許吟如表示，相信科技的價值在於提供精準的協助，循序漸進的引導提示，培養孩子獨立思考與自主學習的能力，這對未來社會所需的素養至關重要，用多元的方式讓孩子學習，覺得學生在學習的動力是很重要的，當學生的動力提升之後，可以看到孩子更願意主動學習。

數位學習的推動更延伸至科任領域，深化跨域美感教育。在藝術與人文、綜合活動等領域，教師引導學生使用數位工具進行繪圖、動畫或音樂編輯，將知識與美感概念轉化為數位藝術作品。中山國小表示，將持續引進最合適的數位工具與教學策略，確保學生在具備扎實基礎知識的同時，也能掌握迎向未來社會所需的數位素養與自主學習能力。