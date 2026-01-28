新北中常委將提案直接徵召李四川 劉和然：不要因對手打亂節奏

劉和然今（28）日受訪指出，2026選戰若黨沒有節奏才要擔心，但現在地方黨部已先做出期程、時間，不要因為對手節奏把自己既定節奏打亂。（柯毓庭攝）

國民黨新北市長人選遲遲未定，市黨部規畫熱門人選台北市副市長李四川、新北市副市長劉和然月底前舉行「李劉會」。劉和然今（28）日受訪指出，2026選戰若黨沒有節奏才要擔心，但現在地方黨部已先做出期程、時間，不要因為對手節奏把自己既定節奏打亂。

「李劉會」目前仍未定時間地點與形式，國民黨中常委、新北市議員林金結表示會在今日向黨主席提案直接徵召李四川選新北市長。劉和然表示，每個議員本來就有表達自己的意見想法的權利，只要有人很緊張地看待，對整個事情的發展絕對是好事，2026選舉現在很清楚，地方黨部已經把期程、時間表先做了預定，也在做相關的聯繫。

劉和然表示，現在還是要看黨的節奏跟機制，既然是在這一個遊戲規則裡，就要尊重黨的節奏。那至於節奏怎麼安排、怎麼聯繫，黨正在進行中，他已經授權給新北市工商發展投資策進會總幹事謝政達來幫忙做相關的對口，現在就看第一次見面以後，黨的安排狀況如何，新北市到底會有什麼樣的發展，不預設任何立場。

劉和然強調，不要因為對手的節奏、別人的想法，而把自己既定的節奏打亂，因為每個縣市的狀況不同，每個人的體能狀況不同，在跑步也都要調整自己的狀態一樣，所以新北市還是回到3個目標，第1個，今年的年底勝選，第2個，過程的機制是公平，第3個，最後不管有多少人，最後一定是團結努力、往目標邁進。

至於新北市長侯友宜是否參加李劉會，劉和然表示尊重黨機制，因為在新北市裡面，很有代表性的這個前輩非常多，到底黨部怎麼安排這樣的協調機制，到底是採公開、不公開，目前他看到各縣市做法也不太一樣，連初選的方式也有不同的想法，某個角度來說這也是好事，就是黨有共同的機制，可是又可以因地制宜，按照當地的特性來做選擇。

