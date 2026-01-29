新北中醫師公會攜手藥廠 送愛

社團法人新北市中醫師公會昨（廿九）日攜手科達製藥及順天堂藥廠，捐贈二千二百份藥膳包，包括養生十全大補湯及玫瑰神纖飲，持續關懷弱勢家庭。此善舉自一○六年起推動至今累計逾萬份，市值合計二百二十萬元。新北市社會局長李美珍感謝公會及藥廠多年送愛，讓弱勢家戶暖胃又暖心。

公會理事長陳建輝指出，秉持「醫者父母心」，除精進醫療專業，更長期投入公益。並自一○六年起響應市府好日子愛心大平台，結合藥廠每年歲末捐贈藥膳包，盼愛心隨藥膳香持續升溫。

李美珍表示，今年再度捐贈二千二百份藥膳包，市值四十七萬元，累計多年來已逾萬份，總計二百二十萬元。她強調，新北市中醫師公會長期投入公益，為城市注入龐大行善能量，積極回饋社會，善行連年獲頒「領航金獎」。