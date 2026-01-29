新北中醫師公會 捐2200份藥膳包

新北市中醫師公會理事長陳建輝（左二）結合順天堂藥廠副總梁建文（左一）和科達製藥協理吳保萱（右）捐贈二千二百份藥膳包，由社會局長李美珍代表受贈。（記者吳瀛洲攝）

記者吳瀛洲∕新北報導

歲末寒冬，新北市中醫師公會結合科達製藥公司及順天堂藥廠，廿九日捐贈二千二百份的藥膳包，讓新北弱勢家戶在寒冬中能暖氣補身；社會局長李美珍代表侯友宜市長回贈感謝牌，並感謝公會及兩家藥廠持續不斷的送愛，讓弱勢家戶暖胃又暖心。

新北市中醫師公會理事長陳建輝表示，該公會於一０一年成立全國第一個由中醫師組成的志願服務隊，義診足跡遍及各鄉鎮；一０六年起響應侯友宜市長好日子愛心大平台，結合科達製藥公司及順天堂藥廠，每年歲末捐贈藥膳包，希望藉由社會局的力量提供好吃的藥膳、玫瑰神孅飲，將愛心送到每個需要的家戶，盼讓愛心隨著藥膳香持續升溫，傳遍新北。

社會局長李美珍表示，感謝新北市中醫師公會、科達製藥公司及順天堂藥廠對公益的投入，並持續加碼，今年捐贈市值四十七萬元的二千二百份的藥膳包，累計多年來已超過萬份，總計二二０萬元；且公會理事長一棒接一棒，持續愛與善的循環，讓民眾養生又健康。

李美珍表示新北市中醫師公會長期投入公益，為新北市注入龐大的行善能量，義診遍及各個角落，這種積極回饋社會的善行，讓公會不僅連年獲得新北市人民團體頒發「領航金獎」，一０八年榮獲侯友宜市長頒贈「最佳領航奉獻獎」，是全市五千二百多人民團體的楷模。