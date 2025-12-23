新北之光！道路養護、共同管道雙獲中央肯定 - https://www.watchmedia01.com

（觀傳媒新北新聞）【記者蔡宇辰／新北報導】內政部國土管理署主辦114年度「市區道路養護管理暨人行環境無障礙考評計畫」及「共同管道建設考評計畫」，新北市政府均獲得績優獎項，共同管道考評更是連續4年拿下全國優等殊榮，工務局長馮兆麟23日率隊代表市府領獎，展現新北長期深耕城市基礎建設的卓越成果。

新北市共同管道建設考評連續4年獲得全國優等殊榮，工務局長馮兆麟(左一)代表領獎。（圖/新北市工務局提供）

馮兆麟強調，新北為全國第一大城市，完善的人行環境與健全的共同管道系統是城市發展的重要基石。市府團隊秉持前瞻思維，從地面的人行環境到地底下共同管道，持續優化公共工程品質，打造宜居幸福城市。

廣告 廣告

國土署每年舉辦「市區道路養護管理暨人行環境無障礙考評」，成為檢視人行環境的重要指標，共同管道工程也是都市發展不可或缺的建設。內政部23日在集思交通部會議中心舉行頒獎典禮，由內政部政務次長董建宏主持，馮兆麟率領工務局、養工處同仁出席受獎。

國土署總工程司游源順頒發道路維護及人行環境考評第一名，養工處副處長何文吉(右)代表受獎。（圖/新北市工務局提供）

馮兆麟說，今年共同管道現地考評的淡海新市鎮共同管道，已建置超過20年，工程團隊導入「滑軌式出入搬運口」的創新技術，將巨大的立體通風口縮小至與地面齊平，提升管理維護效率，獲得考評委員高度肯定。

馮兆麟指出，市府近年在林口工一、塭仔圳及秀朗橋北側等重劃區、區段徵收、捷運工程、新闢道路等重大工程，目前已規劃49處、總長828公里的共同管道，支援未來城市發展與民生需求。

新北市在道路維護及人行環境也表現亮眼，勇奪人行環境考評六都第一；在「民眾票選路段改善成果」項目，汐止區大同路二段榮獲全國第一名，養工處說明，該路段人潮聚集，是通勤通學要道，積極整修拓寬人行道、新增停車格空間及改善無障礙斜坡道等成果顯著，深受地方好評，成為今年度改善典範。

新北市道路維護及人行無障礙環境考評表現亮眼，在「民眾票選路段改善成果」項目，汐止區大同路二段榮獲全國第一名。（圖/新北市工務局提供）

養工處表示，市府以減法工程概念，破除人行環境常見阻礙的設施，109年起推動「新北市轄內變電箱影響人行道通行環境改善執行計畫」，與台電、市民積極溝通協調，今年完成872處電箱遷移，明年預計再完成128件，讓淨寬不足90公分的人行道變得通暢無礙。另今年已完成93所校園通學廊道改善，明年以達成100校為目標持續推進。