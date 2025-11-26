新北之戰最新民調 黃暐瀚驚訝：這人跟李四川僅差10個百分點

根據《CNEWS匯流新聞網》「新北市長選舉」最新民調顯示，在一對一的對決下，國民黨若推派台北市副市長李四川，李四川(47.1%)領先蘇巧慧(37.1%)10個百分點；而新北市副市長劉和然與民眾黨主席黃國昌，落後蘇巧慧6.6個百分點與13.9個百分點。媒體人黃暐瀚表示，讓人很驚訝的是，蘇巧慧贏了劉和然、黃國昌，而且跟李四川的距離大概10個百分點。不過，蘇巧慧的民調如果沒有辦法接近到4成5，她對李四川是完全沒有勝算。

黃暐瀚25日在《57爆新聞》節目中表示，目前民調蘇巧慧落後李四川，大家絕對不會很驚訝。可是會讓人很驚訝的是，原來她贏了劉和然，也贏了黃國昌，而且跟李四川的距離大概10個百分點，三脚督還有4個百分點。

黃暐瀚接著表示，因為蘇巧慧是民進黨新北市主委，她的海報已經掛到北海岸去了，12區她每天都在跑，那是她的工作，因為她是新北市的主委也是立委。而李四川的民調這麼強，李四川現在有在新北市跑動嗎？現在李四川就是台北市副市長，他就是在處理輝達。所以一個一直在跑，一個一直在拚市政，民調就會拉近了。

黃暐瀚點出，蘇巧慧的爸爸蘇貞昌，是在過去這20幾年來，唯一一次在新北市能贏的，但接下來都沒有贏。所以民進黨的選票，上一次跟國民黨侯友宜對決的林佳龍，就已經掉到37.58%。因此，蘇巧慧的民調現在要先從4成5往上，如果沒有辦法能夠接近到4成5，她對李四川是完全沒有勝算。

匯流新聞網民調對象為戶籍於新北市內，且年滿20歲的一般民眾，調查時間為114年11月09日-11月12日，晚上18:00-21:30 進行；共完成1,200有效樣本（市話851份，手機349份）。在95%信心水準下，抽樣誤差為正負2.83個百分點。

