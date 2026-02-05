新北之爭! 福利政見遭酸"開支票" 蘇巧慧:我擅長解決困難

政治中心／綜合報導

民進黨新北市長參選人蘇巧慧昨天公布6大福利政見，今天被黃國昌批評是「透支未來」，蘇巧慧今天出席新北市議會民進黨團幹部交接時受訪反擊，不但酸國民黨才害新北財政困難，更強調她最擅長解決困難，未來會善用調度資源的能力。

和新北市副市長劉和然短兵相接，兩人冷靜和平。新北市議會民進黨團幹部交接，黨部主委蘇巧慧親自監督。民進黨新北市長參選人蘇巧慧：「我們是來爭取一個和新北市400萬市民一起讓新北市升級的機會。」不只展現"準市長"氣度，蘇巧慧公布全新文宣，放滿了立委任期內各種政績，也提出六大福利政見。跑起的早，黃國昌卻酸"透支未來"！

新北之爭！蘇巧慧提6大政見 黃國昌酸「大開支票」遭反擊

民進黨新北勢長參選人蘇巧慧出席黨部幹部交接。（圖／蘇巧慧提供）

民眾黨新北市長參選人黃國昌：「竟然還有那個臉拿我們增加的財源，拿出來大開她個人的支票，蘇巧慧委員你先回答妳開這些政見的錢從哪來的？」民進黨新北市長參選人蘇巧慧：「在過去財劃法修正，國民黨和傅崐萁的版本獨厚台北市，卻犧牲了新北市，讓台北市的人均變成新北市的兩倍，所以新北市確實是持家要有道，未來我會善用我調度資源的能力，在財政考量下一一實現。」

台北市副市長李四川表示，尊重黨部安排，是否和劉和然會面。（圖／民視新聞）

蘇巧慧不但反酸，國民黨才害新北財政困難，更藉機強調"我最擅長解決困難"。反觀國民黨人選都沒定案，更別說要藍白整合。黃國昌還說自己比李四川更有活力和幹勁，也更懂如何對付民進黨。台北市副市長李四川：「國昌主席大概的優點，值得我去學習，(見劉和然)我尊重黨的安排。」是否要與劉和然見面？一句"尊重黨部安排"，似乎也間接證實了李四川參選的意願。

