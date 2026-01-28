新北之美應該被看見 陳偉杰力推淡江大橋成國幣新象徵

248260128a08

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

中央銀行日前宣布推動新台幣鈔票改版，並確定新版鈔券設計不再納入政治人物，同時舉辦「臺灣之美」系列鈔券面額主題票選活動。國民黨新北市議員陳偉杰表示，這項方向有助於讓國幣設計回歸文化、生活與土地價值，避免政治爭議，讓鈔票成為全民共享、世代傳承的共同記憶，也呼籲新北市政府把握機會，讓淡水之美躍上國幣。

陳偉杰指出，早在市議會總質詢時，就已要求市府「全體動起來」，盤點新北具代表性的城市意象與建設成果，爭取讓「新北之美」成為國幣設計內容。他強調，國幣不只是交易工具，更承載國家形象、文化底蘊與社會價值，設計應反映人民生活經驗，而非停留在人物符號。

陳偉杰進一步表示，新北長期在重大公共建設、工程技術與城市治理累積豐厚成果，具備高度辨識度與國際能見度，卻常在國家級象徵與文化呈現層面被低估，市府應把握鈔票改版契機，主動提出論述與整體策略，而非被動等待。他特別點名即將通車的淡江大橋，正是最具代表性的城市意象之一。

陳偉杰指出，淡江大橋為世界最大單塔不對稱吊橋，結合工程力學、美學設計與淡水夕照景觀，兼具技術高度與文化深度，展現新北在工程實力、工藝精神與城市美學上的整合能力，堪稱現代公共建設的典範。

陳偉杰認為，淡江大橋不只是交通設施，更是一項融合工藝、設計與土地情感的公共作品，若能透過國幣呈現，有助於向國內外展現台灣與新北在現代建設與文化美學上的成熟度，也能強化市民對城市的認同感。這次鈔票改版，是全民共同討論國家形象與文化方向的重要時刻，新北在公共建設、工藝精神、自然景觀與人文底蘊方面都具高度代表性，不應缺席，更不該錯失發聲機會。

最後，陳偉杰也呼籲市民把握投票期間，踴躍參與這項攸關國家象徵的重要決定，透過行動支持能展現台灣深度與技術實力的主題，讓台灣的美好與新北的驕傲，有機會躍上國幣，被世界看見。

照片來源：新北市議員陳偉杰服務處提供

