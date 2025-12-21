新北也出現張文模仿犯？19歲男噴「中山砍人不揪」遭送辦

27歲男子張文犯下恐怖攻擊事件釀成重大死傷，事件造成不少「餘波」盪漾，高雄一位轉貼「幹大事」貼文的男子落網，新莊也有位男大生在IG貼「中山砍人不揪」訊息，被通知到案並送辦，他也上網道歉。

該名亂留言的大學生po文道歉。（圖／翻攝畫面）

新莊分局指出，全案是在昨天(20日)上午9點接獲報案，立刻火速偵查，找出該名男子是在張文犯案的同一天（19日）晚間的7點發文「中山砍人不揪」，身分經查是就讀輔大資工二年級的一位19歲彭姓男大生，旋即通知到案說明，他也在父母陪同下現身。

張文恐怖攻擊案目前持續有「餘波」。（圖／中天新聞）

警方表示，全案經報請新北地檢署檢察官指示，認為彭姓男大生的行為已涉犯恐嚇公眾罪嫌，依法函送新北檢察署偵辦，並已同步通報彭男現住地轄區分局及其就讀學校，協助後續關懷與預防作為。

張文逃到誠品南西店頂樓。（圖／翻攝畫面）

彭男對此也迅速將該則限時動態下架，並且在IG上貼文道歉表示：「針對於社群平台發表的不當言論已深刻反省」，表示是「一時失言，未能意識到用詞可能造成他人不安與誤解，對此深感抱歉」。

張文最後墜樓身亡。（圖／翻攝畫面）

張文攜帶的一整箱汽油彈，被57歲男子余家昶捨命擋下。（圖／翻攝畫面）

學生寫信給慘死張文刀下的余先生。（圖／中天新聞）

一些民眾20日白天在中山站商圈獻花致哀。（圖／中天新聞）

