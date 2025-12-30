新北也有跨年煙火！時間地點曝光 將在「這座橋」施放逾13分鐘

即時中心／高睿鴻報導

明（31）天即將迎來1年1度的「跨年」活動，為迎接準備到來的2026年，新北市府說明，今（2025）年在淡水漁人碼頭、八里左岸雙主場、雙舞台，都有一系列表演活動；最受矚目的煙火秀，則將於12月31日晚上8時26分，於淡江大橋兩側施放長達13分14秒的海景煙火，預計將吸引超過20萬人觀賞。交通局籲請民眾，可搭乘捷運、公車等大眾運輸前往會場，不僅省時便利，也能盡情享受跨年氛圍。





交通局交通安全科代理科長李淑惠表示，為確保活動期間人車安全與動線順暢，淡水漁人碼頭活動會場，將於31日下午4時至晚上11時，視人潮狀況實施分流引導措施；中正路2段51巷、中正路1段87巷8弄至港區範圍將劃設為行人徒步區，禁止汽、機車和自行車進入（包含牽行）；為加速人潮疏散，晚上8時至11時淡水區中正路（文化口至中山路）將做為公車散場專用，實施單向管制並禁止一般車輛進入，僅供公車通行。

八里端也將依停車場使用情形與現場人流狀況，啟動道路封閉與車輛管制措施。晚上8時至11時，針對忠孝路往台61線方向進行交通管制；同時於下午4時至11時，禁止15噸以上大貨車行駛觀海大道、忠孝路部分路段，提醒用路人提前改道，並配合現場警義交及工作人員指揮。

交通局進一步說明，想前往淡水漁人碼頭觀海廣場「星光舞台」的民眾，可搭乘捷運至「淡水站」轉乘紅26公車、或於「紅樹林站」轉乘淡海輕軌至「淡水漁人碼頭站」，步行10分鐘可抵達會場。活動當天，公車及淡海輕軌也將加密班距，協助疏運人潮。

另因應人潮與安全考量，淡水端YouBike「漁人碼頭站」、「輕軌漁人碼頭站」及「輕軌沙崙站」於當天上午10時起暫停營運；並於中正路2段/沙崙路口（黃金海岸大樓前綠化步道）、以及觀海路人行道，增設自行車臨時停放區，僅供臨停，YouBike無法在此還車。

欲前往八里永續環境教育中心前「星月舞台」觀賞表演的民眾，則可搭乘704、963、878(含區)、682、紅22、紅13、927、928等公車路線前往；開車的民眾可將車輛停放廖添丁廟旁廣場，或商港三路至九路紅線路段，依現場標誌指示停放，再步行至中山路或中華路轉乘公車至會場。

另，八里端的YouBike「八里福朋喜來登酒店」、「水興公」、「挖仔尾自然生態保留區站」亦於上午10時起暫停營運。

交通局也提醒，活動結束後，淡海輕軌及淡水、八里端的公車都將配合加開班次；本次淡水端離場動線，將調整由港區內後哨第二出入口，經由觀海路、淡海路、中正路、濱海路、淡金路（觀海路轉淡海路調撥車道）離開。八里端開車民眾建議行駛台64往市區，避開龍米路1段及成泰路3段等易壅塞路段。

