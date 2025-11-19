新北也淪陷！問題蛋流入早餐店 「4600顆」恐吃下肚

彰化問題蛋流入新北市，有民眾拿蛋來退貨。（圖／TVBS）

彰化文雅畜牧場的芬普尼蛋風波持續延燒，新北市也淪陷，共有4600顆問題蛋已流入市場，恐已被民眾食用。這些問題蛋主要流向連鎖早餐店、雜糧行及散客。新北市衛生局已完成9家業者的查核，均未發現問題蛋品，顯示這批蛋可能已被消費。衛福部長石崇良提醒民眾，標示代號I47的蛋不要購買。彰化地檢署已於18日訊問畜牧場負責人，認為涉及違反食安法及詐欺，將其以40萬元交保。

芬普尼蛋風波再度擴大，新北市也成為問題蛋流入的縣市之一。根據彰化衛生局提供的資訊，新北市共有2家蛋行收到來自彰化文雅畜牧場的問題蛋，總計1萬顆，其中已成功攔截27籃，但有4600顆已售出，流向包含連鎖早餐店、雜糧行及散客，恐已被民眾食用。

新北蛋行表示，一開始上游說沒有問題可以賣，事後卻突然改口。（圖／TVBS）

位於新北市新莊中港路的蛋行業者表示，因進貨單只記錄總量而非各牧場的具體數量，難以精準掌握問題蛋的流向。該蛋行除了賣給散客外，還供應給3家連鎖早餐店分店，過去平均2天供應10箱約2000顆蛋，合作超過5年，現在這些早餐店已經終止合作。蛋行老闆許老闆表示，部分廠商表明其總公司已無法繼續合作，雖然對生意造成影響，但查出問題對大家都是好的。

上千顆問題蛋流向新北市連鎖早餐店、雜糧行以及散客。（圖／TVBS）

新北市衛生局已完成對9家早餐店及雜糧行的查核，未發現問題蛋品。這意味著這4600顆問題蛋可能已被消費者食用。另一家位於新泰路的蛋行則未營業，鄰居透露該蛋行很少賣給散客，主要銷售對象疑似是雜糧行。彰化地檢署襄閱主任檢察官王銘仁表示，已於18日傳訊文雅畜牧場負責人，認為其涉及違反食安法及詐欺，罪嫌重大，訊問完畢後以新台幣40萬元交保。

衛福部長石崇良表示，已經啟動擴大稽查。（圖／TVBS）

衛福部長石崇良特別提醒民眾，標示代號I47的蛋不要購買，這些蛋已全部下架。衛福部也強調將擴大稽查，一旦有文雅畜牧場以外的業者再爆出芬普尼疑慮，承諾會在第一時間公布，避免只能事後補救。

