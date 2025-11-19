新北也爆出1萬顆毒蛋！石崇良喊「1顆都不准上市」本週全台擴大檢驗

記者簡浩正／台北報導

石崇良表示，涉案的文雅畜牧場蛋品全都禁止移動不准上市。本週全台已擴大後市場蛋品稽查。（圖／記者簡浩正攝影）

彰化文雅畜牧場芬普尼雞蛋案持續延燒，在中央下令禁售之後，仍外流4萬顆賣到台中，昨日也發現販售1萬顆雞蛋至新北市。對此，衛福部長石崇良今（19）日強調，涉案的文雅畜牧場蛋品全都禁止移動不准上市，已由彰化縣衛生局陸續通知流向下架，本週全台已擴大後市場蛋品稽查，如果又有新檢出的問題雞蛋，第一時間就會公布。

台中市食安處10日稽查「龍忠蛋行」進貨的200籃雞蛋，再度檢出芬普尼超標，引發毒蛋外流疑雲，目前相關單位正在釐清毒蛋外流原因。昨日彰化縣衛生局也公布清查結果，發現11月9日還有農政單位的蛋車訂貨，共販售1萬顆雞蛋至新北市，已售出4600顆，當天下架回收5400顆。

立法院社會福利及衛生環境委員會今日上午審查「家庭暴力防治法部分條文修正草案」，石崇良出席備詢。他會前接受媒體聯訪，再被追問毒雞蛋流向。

他說，雞蛋流向問題之前提過，第一要從彰化縣衛生局主動去了解可能流向，向各縣市通知，由所在地衛生單位去稽查。目前都由彰化陸續通知可能流向，再去下架，也會加強跟農政單位的合作。

媒體詢問是否雞蛋有擴大稽查。石崇良說，週已擴大後市場的稽查 ，除了文雅畜牧場，如果又有新檢出的問題雞蛋，就會第一時間說明跟公布，他指出，今年例行性抽驗已查400多件，現在就是既定常規剩下的50多件稽查之外再擴大。

他強調，目前文雅畜牧場的蛋品，全部都是禁止移動、不准上市，「本來就不該在市面上出現」；食藥署也已公布溯源編號「I47」的蛋品，民眾通通不要吃。

