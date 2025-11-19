新北也要普發現金？蘇巧慧回應曝 江怡臻酸：卓冠廷被切割打臉

政府普發1萬現金，身為民進黨2026新北市長參選人的綠委蘇巧慧昨日接受專訪時，被問到如果是新北市長，是否現在就會發錢，蘇巧慧卻東扯西扯，不肯鬆口回應。對此，國民黨新北市議員綠議員江怡臻狠酸，民進黨新北市議員卓冠廷秒被「母雞」切割打臉。

民進黨2026新北市長參選人的綠委蘇巧慧。（圖取自蘇巧慧臉書）

江怡臻18日在臉書發文表示，蘇巧慧18日早早上接受廣播節目專訪，被問起新北市議員主張普發現金，任憑主持人怎麼問，蘇巧慧東扯西扯，還數落國民黨一頓，就是不同意，也不承諾發錢。結果，這麼一段訪問聽在卓冠廷耳裡，竟然變成表態發錢，殺球得分？

各縣市是否跟進中央普發現金，成為全台關注焦點。（圖/資料照）

江怡臻指出，或許是被自家的母雞切割打臉，真的打擊很大。第一階段是否認，這很正常，所以卓冠廷會把不同意當成同意。下一階段是憤怒，卓冠廷可能又會來罵我，但自己願意包容。再下一階段是討價還價，應該會爭辯新北市財政狀況，但只要是討論市政，自己都正面看待。第四階段是沮喪，到時卓冠廷若是沒有發文發言，也請大家體諒，多給卓冠廷一些時間。最後階段，就是接受了。

江怡臻狠酸，此刻的卓冠廷，需要的是鼓勵，自己就不再針鋒相對了，「請大家與我，一起為冠廷加油，早日走出悲傷五階段」。

江怡臻在留言區貼出蘇巧慧受訪逐字稿。其中當主持人問「如果妳現在是新北市長，現在就會發錢？」蘇巧慧表示「我現在就沒有東西。如果我是新北市長，因為我正在競選，我現在講話要更謹慎，在符合一定條件之下，如果我有超徵，我可以考慮發」。主持人又問，「現在新北市議員意見就說有超徵，就要發」，蘇巧慧則強調「所以我認為要加條件，我們財政狀況」。

