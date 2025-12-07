新北二重疏洪道發現疑似地熱？ 高灘處：不明電線破損

〔記者賴筱桐／新北報導〕有民眾昨天(6日)晚間在新北市蘆洲區二重疏洪道公園內發現1處高灘地冒著陣陣白煙，靠近還聞到一股異味，懷疑是地熱。市府高灘地工程管理處派員勘查，確認有1組不明電線破損，已先緊急處理，將邀集台電等單位會勘，釐清管線權屬。

有民眾6日晚間在臉書社群「我是蘆洲人」上傳1段影片，指蘆洲的疏洪道公園內發現疑似地熱冒煙的地方，靠近沒有聞到異味，原PO猜測晚一點漲潮時可能被水淹沒，在水下應該就看不到了。

其他網友得知訊息循線前往查看，也發現同樣情景，PO文者表示，「有朋友認識地質學家嗎？會不會是個大發現？」在蘆洲二重疏洪道的公園裡，確實有1處高灘地在冒煙，而且是間歇狀態，有聞到臭臭的味道，周圍的土也黃黃的，還有網友拍到火光。

有網友好奇詢問，「蘆洲溫泉？」也有人說，有時候早上騎車從成蘆橋往五股方向，剛上引道都會聞到硫磺味，該不會真的有溫泉？還有人表示，如果是地質異常運動呢？就不好笑了。

高灘處表示，獲報後派員至現場開挖勘查，發現有1組不明管線電線破損，因為短路造成有火花及冒煙狀況，初步勘查該迴路並非高灘處管理路燈系統的電線，目前已先緊急安排絕緣處理，暫無危險性，後續將安排台電等相關單位會勘，釐清管線權屬。

