新北五股停車場深夜竄火舌！大貨車「自燃爆炸」燒毀9車 疑電線老舊走火釀災

新北市五股區中興路一處私人停車場，昨（2）日深夜發生火燒車意外，一輛貨車突起火爆炸燃燒，火勢猛烈且迅速蔓延，讓停車場瞬間陷入火海，警消獲報後立即出動搶救，所幸事故未造成人員傷亡，但周邊9輛汽車慘遭波及。經鑑識及消防火調人員今（3）日勘查，現場未發現縱火跡證，研判是一輛搬家公司貨車疑電線短路釀災，詳情火災起因仍需進一步調查。

新北五股一處私人停車場2日發生火燒車意外，造成9輛車受損，所幸未造成人員傷亡。（圖／翻攝畫面）

據了解，該起火災發生於2日深夜11時許，一輛大貨車停放在中興路一段150巷1處私人停車場，因不明原因突然起火，猛烈的火勢在短時間內吞噬整輛車輛，，現場還可聽見爆炸聲響，滾滾黑煙直竄天空，警消獲報後，出動大量人車到場搶救，約半小時順利控制火勢，事故未釀成人員傷亡，但有9輛車受到波及，共計3輛車全毀、3輛半毀、3輛輕損，

經警方調閱出入停車場的車輛行車記錄器，初步並未查獲明顯引燃物、縱火跡證，警察局鑑識中心和消防局火調人員於今日上午返回現場勘查，發現搬家公司貨車後方升降馬達電線有短路痕跡，研判疑似因貨車老舊電線走火而引發火勢，後續警方將擴大調閱停車場周邊監視器畫面，釐清是否有其他可疑異狀。

另外，警方在貨車旁的行動餐車內找到1桶瓦斯桶，其開關閥為關閉但有輕微洩漏情形，不過該餐車是2日下午3時許即停放此處，研判與火警關聯性較低，但仍不排除為瓦斯外洩或烤爐餘溫引燃，至於起火點的搬家公司小貨車，司機在晚間10時50分停妥後離開，23時7分警方就接獲報案，目前警消已陸續通知車主們到案，詳細起火原因尚待調查。

