新北五股停車場火燒車 「大貨車自燃起火」波及6車

新北市五股區昨（2）日傍晚發生一起嚴重火燒車事件。一輛停放在中興路某停車場內的大型貨車，不明原因突然起火燃燒，火勢迅速蔓延，不僅造成現場濃煙密布，更波及鄰近6輛自小客車，場面駭人。

據了解，一輛大貨車疑似在靜止狀態下突然起火，猛烈的火勢在短時間內吞噬整輛車輛。由於車體體積龐大，加上當時停車場內尚有多部車輛停放，火焰迅速擴散至一旁的車輛。滾滾黑煙直竄天空，甚至在數公里外亦可目睹火場煙柱，驚動不少附近民眾報案。

新北市消防局2日晚間11時7分接獲通報後，迅速調派多輛消防車與人員趕抵現場，拉設水線展開灌救行動。消防人員歷經約半小時奮戰，終於控制火勢，避免更大範圍的損害。不過，最初起火的貨車已經被燒得面目全非，幾乎只剩骨架，而其周遭共6部自小客車也在火海中嚴重受損，現場滿目瘡痍。

至於起火的原因，目前仍有待新北市消防局火災調查科進一步勘驗調查。是否為車輛本身老舊、電系故障，或有其他外在因素造成火警，仍需等火勢完全撲滅後，由相關鑑識人員進入火場進行詳細調查，以釐清事故真相。

