新北五股停車場9車連環燒 疑貨車電線走火釀災

新北市昨（2）日深夜發生一起嚴重火警，五股區一處停車場一輛小貨車突然起火燃燒，火勢猛烈延燒共造成9輛車燒毀，警消初步鑑識研判為小貨車電線走火釀禍，所幸未造成人員傷亡。

新北市五股區昨晚發生一起嚴重火警。（圖／翻攝畫面）

警、消於昨（2）日深夜23時許獲報，五股區中興路一段150巷內一處停車場內車輛起火發生火警，火勢猛烈共造成9台車燒毀，包括3部車全毀、3部半毀及3部輕微損傷，消防人員迅速撲滅火勢，所幸未造成人員傷亡。

停車場內9部車燒毀。（圖／翻攝畫面）

警方調閱出入停車場車輛行車紀錄器畫面，經查場內一台搬家公司貨車於案發前車燈處於開啟狀態，另調閱23時11分離開停車場車輛行車紀錄畫面，發現該貨車已開始燃燒。

鑑識人員採證9台車遭燒毀車輛，未發現明顯引燃物，也無人為縱火跡象，現場一輛改裝行動餐車上留有1桶瓦斯桶，開關閥為關閉有輕微洩漏情形，初步假設可能是貨車老舊電線走火或行動餐車瓦斯外洩及烤爐餘溫引燃所致，但餐車昨日下午3點多就開回來，研判跟火警關聯性較低。

起火點疑為貨車升降馬達。（圖／翻攝畫面）

經鑑識及消防火調人員進一步勘查，發現起火點應為貨車，該貨車於22點50分返回停放後離開，警方於23點07接獲報案，且車斗後半部升降馬達電線處有通電短路痕，研判電線走火可能性高，確切起火原因仍待火調及鑑識報告出爐才能確定。

