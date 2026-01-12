新北五股坑溪疑似水污染 查獲裝修公司涉違排清洗油漆廢水

cnews204260112a03

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

新北市環保局於前（10）日下午1時許接獲通報，五股坑溪疑似遭受水污染。環保局表示，隨即派員趕赴現場，循線查獲位於五股區御史路的室內裝修企業社，涉嫌違法將清洗油漆器具的廢水排入溪中，導致五股坑溪染綠。局當場依法告發，業者將面臨最高新台幣300萬元的重罰。

環保局表示，稽查人員抵達現場後，發現五股坑溪水色異常，立即展開溯源調查。循線追查發現，附近1家室內裝修企業社，涉嫌將清洗油漆桶及相關器具，產生的廢污水，直接經由廠內排水管線排入五股坑溪。為了確認流向，稽查人員現場投放示蹤劑，證實廢水確實流向五股坑溪。事證確鑿，已違反水污染防治法第30條第1項第2款規定，除要求業者立即停止排放，並依法開罰且限期改善，最高可處300萬元罰鍰。

環保局表示，另外昨日傍晚，接獲民眾舉報新店五重溪，也疑似出現白色廢水。稽查人員第一時間，頂著低溫奔赴現場，抵達時廢水已消散。但稽查員仍不懈追查，在黑暗中憑藉手電筒微光，於水溝蓋縫隙及路旁枝葉，發現關鍵殘留乾涸白漆，進而「以痕追人」。

cnews204260112a04

環保局表示，五重溪為重點列管河川，立即調閱烽火台河川流域監視器，並搭配沿線路口監視器畫面，鎖定污染發生地點，並逐一過濾往來車輛與人員，發現昨天下午4時許，有人涉嫌貪一時方便，趁四下無人，將白色漆料廢水，直接倒入路邊水溝，已違反水污染防治法第30條規定，當場依法開罰，最高可處300萬元罰鍰。

環保局提醒，近期適逢農曆年前大掃除期間，無論是居家修繕或年終清掃，應特別注意廢棄物與廢水的處理方式，要確實遵守「垃圾不亂丟、廢水不亂排」規定。例如有剩餘油漆或清洗刷具的廢水，切勿直接倒入排水溝或馬桶，應先以報紙或廢布吸附殘漆，乾燥後使用專用垃圾袋盛裝後，交付循線垃圾車處理，或將油漆桶槽交回原廠商統一清洗處理。

環保局表示，過年大掃除，建議選用環保標章清潔劑，並避免過量使用，減輕生態水體負擔。並呼籲建築裝修業者，應委託合法清除處理機構清運，嚴禁棄置於河岸或水溝，切勿以身試法，避免受罰。

照片來源：新北市府提供

