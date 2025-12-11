新北五股成泰路水管爆裂搶修 影響2765戶 急設臨時供水站

自來水公司11日於五股區成泰路一段98巷口開挖面積12米、深3米高的自來水管道搶修滲漏處，造成附近五股、泰山地區約2765戶停水。（吳嘉億攝）

自來水公司11日於五股區成泰路一段98巷口開挖面積12米、深3米高的自來水管道搶修滲漏處，造成附近五股、泰山地區約2765戶停水。（吳嘉億攝）

位在高速公路橋下附近的五股區成泰路一段98巷口，日前路面有水勢滲漏情形，經自來水公司勘查，於今（11）日辦理停水搶修作業，現場開挖面積12米、深3米高的自來水管道，並封閉一車道。五股區公所午後也設置前進指揮所派員進駐，工程將持續到半夜，預計明早5時前恢復供水。自來水公司並緊急於五股區德音國小及德泰市民活動中心設置臨時供水站，方便市民前往取用。

現場前來查看的自來台水公司板新給水廠廠長陳政賢表示，因為營運所、公所與用路人日前都有通報路面滲水情形，經檢測確認是自來水非地下污水，但因為白天很多車輛通行，利用夜間執行檢漏作業，前天已先開挖一處但未發現，再請專業人員檢漏作業後研判是再往前到道路上就是管線滲漏處，於今日開挖搶修。

陳政賢指出，這處的自來水管路興建已有超過20年歷史，在稍早近傍晚前發現下方滲漏處為深3米、直徑50公分的鋼管，研判可能受到地震拉扯或重車輾壓等情況，造成自來水管焊道裂開，現在盡快開挖，將水抽乾，進行後續焊補工程。

自來水公司11日於五股區成泰路一段98巷口開挖面積12米、深3米高的自來水管道搶修滲漏處，造成附近五股、泰山地區約2765戶停水，緊急於德音國小前設置臨時供水站，方便市民取用。（吳嘉億攝）

五股區公所表示，本次停水預估影響約2,765戶，其中泰山區黎明里半山雅地區亦屬停水範圍，為方便民眾取水，自來水公司於德音休閒廣場（蓬萊路10號）、德音國小正門(明德路2號)、德音國小側門(鄰成泰路1段上)及台北神話社區旁(成泰路一段七巷13號)設置4處臨時供水站，方便市民前往取用。

