新北五股爆工安意外 一工人觸電命危送醫急救
新北市五股區疏洪北路與凌雲路一段交叉路口工地，今天（24日）下午近4時發生工安意外，一名工人疑似進行電表作業時不慎觸電倒地，警消獲報趕往救援，工人已失去呼吸心跳，緊急送醫搶救。新北市工務局表示，工程疑未有妥善安全維護措施，將依法勒令停工。
警消今天下午3時56分接獲通報，約30歲的工人於某建案工地地下室進行電表作業時，疑不慎觸電倒地，警消前往救援，發現工人已無呼吸心跳，目前送往淡水馬偕醫院急救。
新北市工務局表示，有關人員感電涉及職安部分已通報勞檢處，因工程涉及未有妥善安全維護措施，工務局將依違反建築法規定，裁處勒令停工。
責任主編：于維寧
