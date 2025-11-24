新北五股爆工安意外 一工人觸電命危送醫急救

地方中心／陳崇翰 基隆報導基隆通仁街周一早上，發生滅火器自爆意外！巨大爆炸威力，滅火器上方的冷氣室外機，都被炸出一個凹洞，威力相當大！其實，同一個里三年前也發生過相同意外。由於基隆氣候潮濕，放置在戶外的滅火器容易生鏽，再加上目前有太多列管不到的滅火器，導致滅火器過期了無法即時更換。記者vs.消防人員：「這都生鏽掉了，鏽蝕的很嚴重。」整支滅火器鏽蝕不堪，底部還破了一個大洞，地面上全是乾粉、碎片，滅火器好好的竟然發生自爆意外。砰！基隆巷弄滅火器突自爆 里長曝：三年前才發生過。（圖／民視新聞）附近居民：「聽到砰的一聲，走出來看滅火器就已經（爆了），附近居民vs.記者，（滅火器在這裡多久了）很久了，附近居民vs.記者，（有換過嗎）沒有。」附近居民都知道，這支滅火器掛在這面牆上很長一段時間，事發地點就在基隆通仁街24號早上11點多，查看滅火器製造日期是109年6月製造，按照一般滅火器保存期限，藥劑只能保存三年，早就過期了。這回吊掛在牆上的滅火器，上面的掛鉤突然斷裂，滅火器重摔在地自爆，巨大衝擊力還撞破上頭冷氣室外機，乾粉還有碎片噴濺得到處都是，好險無人受傷。居仁里里長洪文慶：「現在膛炸這支，是109年的滅火器，它的使用期限是三年，為什麼（市府）到現在遲遲都沒有更新。」砰！基隆巷弄滅火器突自爆 里長曝：三年前才發生過。（圖／民視新聞）事實上，2022年7月同個里才發生滅火器自爆意外；在市區的仁愛市場2023年8月也發生過！市府前陣子才宣布編列8百萬預算，要採購8千個滅火器，但目前許多舊滅火器沒列管根本防不勝防，這回自爆的滅火器同樣也是。基隆中山消防分隊分隊長高政晃：「查我們的清冊裡面，是沒有這兩支，市政府所裝定的滅火器的位置，希望民眾不要亂意的去移動它，這樣子會造成我們的清冊找不到。」基隆市議員（國）宋瑋莉：「就像炸彈一樣，幸好沒有路過的行人，如果說路過的行人被炸到的話，我想這真的是不堪一擊。」里內至少有70支滅火器，同樣都能看到生鏽痕跡，就怕又發生自爆，相關單位在其他滅火器周遭拉起封鎖線，避免下一回真的有民眾無辜遭受波及。原文出處：砰！基隆巷弄滅火器突自爆 里長曝：三年前才發生過 更多民視新聞報導最新／桃園龜山爆警匪追逐！警開5槍 當場逮到2毒蟲黃子佼二審宣判前夕突宣布「全數和解」 律師曝真實意圖竟是......最新／南韓濟州島爆嚴重車禍！6旬翁駕車撞入船候客室 釀3人OHCA、10人受傷

民視影音 ・ 1 小時前