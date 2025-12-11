新北五股「破管漏水」搶修！停水至明晨5點影響2765戶

記者高珞曦／綜合報導

新北市五股區成泰路1段98巷口一帶最近出現水勢滲漏到路面狀況，台水公司11日辦理停水搶修作業，周邊約2765戶停水，預計12日凌晨5時恢復供水，期間民眾可到臨時供水站取水。

新北市五股區發生送水管疑因地震或重車輾壓導致管道裂開漏水，停水搶修影響2765戶。（圖／中時／吳嘉億攝）

新北市五股區公所11日傍晚公告，台水公司正進行成泰路1段98巷口600m／m送水管漏水搶修案（600mmSP），當天早上9時進場開挖後，已找到滲漏管點位，下午1時起停水搶修，預計持續到12日凌晨5時30分。停水期間五股區共設置4處臨時取水站，包含德音休閒廣場（蓬萊路10號）、德音國小正門（明德路2號）及側門（靠近成泰路1段上），還有台北神話社區旁（成泰路1段7巷13號）。

稍早台水公司也公告，因板新廠500漏水搶修，11日下午1時至12日凌晨5時部分區域暫停供水，影響2765戶，停水範圍如下：

1、泰山區半山雅路、泰山路

2、五股區半山雅路、成泰路1段、成泰路2段、五福路、明德路、水碓路、自強路、蓬萊路、六合街、明德路、民義路1段、水碓路、自強路、蓬萊路（均含周邊巷弄）

據《中時新聞網》報導，台水公司板新給水廠廠長陳政賢說，該地營運所、公所和民眾最近都有通報路面滲水狀況，確認滲水來源是自來水而非地下汙水，11日開挖檢漏找到下方滲漏處為深3公尺、直徑50公分的鋼管，推測可能是地震拉扯或重車輾壓導致自來水管焊道裂開，目前已開挖、抽水並進行後續焊補工程。

