新北亞青運勇奪1金3銀8銅

二０二五巴林亞洲青年運動會，新北市有十二位優秀選手代表國家出賽，共奪下一金三銀八銅的佳績。（記者蔡琇惠攝）

記者蔡琇惠∕新北報導

十月底剛結束的二０二五巴林亞洲青年運動會，新北市有十二位優秀選手代表國家出賽，在激烈的競技場上交出亮眼成績單，共奪下一金、三銀、八銅的佳績，展現新北運動扎根與人才培育的豐碩成果。十二日市政會議由籃球好手謝艾彤代表獻獎，將這份榮耀與全體市民共同分享。

侯友宜親自頒發獎勵金，向選手們表達最高肯定與祝賀。他表示，這群中學生運動員是新北的驕傲，帶著一股激勵的力量，他們不僅為國家爭光，更展現了新北長年推動體育扎根的成果。侯友宜也勉勵選手們持續努力、勇敢追夢，未來挑戰更高殿堂，在奧運等級的國際賽場再次爭取榮耀。

亞洲青年運動會為亞奧會（ＯＣＡ）主導的重要區域性賽事，今年為第三屆在巴林舉行，共有四十五個國家及地區、超過四千名青年好手齊聚一堂，在最高水準的舞臺上比拚。新北小將們分別在籃球、柔道、自由車、拳擊、游泳、跆拳道及桌球等競賽種類中力戰群雄。

奪得三對三籃球金牌的謝艾彤表示，能在短暫集訓後與隊友攜手登上最高頒獎台，是無比榮耀與感動的時刻。她感謝教練與隊友一路的支持與信任，並承諾將這份榮耀化為前進的動力，持續在球場上發光發熱。自由車混合團體接力銀牌的羅葳則開心分享，與隊友合作的成功關鍵，「我們彼此激勵、互相加油，那一刻真的超級開心！」柔道女子四十四公斤級銅牌的沈少云則表示，能在國際賽場站上頒獎台，既緊張又興奮，感謝教練一路的指導與家人的全力支持。