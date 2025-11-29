新北交局提醒慎選合法車隊叫車平台 安心搭乘

新北交通局提醒慎選合法車隊叫車平台搭車安心有保障。（圖：新北交通局提供）

近年不少來源不明的叫車平台或白牌車群組，以「低車資」、「現金優惠」、「免排隊」等誘因吸引用戶，但往往缺乏駕駛資格審查、車輛安全管理及乘客保險機制，一旦發生事故或糾紛，乘客常求助無門。新北交通局提醒，叫車務必選擇經公路主管機關核准的合法派遣車隊與平台，安全有保障。

交通局運管科長林詩欽表示，合法計程車派遣車隊皆依「計程車客運服務業申請核准經營辦法」向主管機關申請，接受嚴格法規管理。車隊招募駕駛與車輛時，須確保駕駛人持有效職業駕駛執照及登記證，車輛符合安全規範；同時須申報運價、建立申訴機制並留存紀錄，供主管機關查核，保障乘客安全。

林詩欽提醒，不明平台與白牌群組雖看似便宜便利，卻常缺乏駕駛背景查核、車輛安全管理及保險機制。若發生車禍或糾紛，平台多以「僅提供技術服務」推責，駕駛又多為自用車主，責任歸屬模糊，乘客難以維權。呼籲民眾可至新北市交通局官網查詢雙北合法登記計程車派遣業者及平台（網址https://reurl.cc/la7dd），多加使用合法車隊平台確保叫車安心安全。