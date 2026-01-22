新北交棒 侯友宜：按節奏找出最適當的人

針對近日是否與國民黨祕書長李乾龍碰面談新北市長人選，新北市長侯友宜（中）22日強調，會按照節奏、時間，找出最適當的人來讓市政延續，大家也不用急。（吳嘉億攝）

新北市副市長劉和然（見圖）22日受訪時表示，新北市長提名規畫由地方黨部負責，預計在1月底前完成有意參選者的個別徵詢。（張鎧乙攝）

新北市長選舉倒數，綠營已定於一尊，藍營人選遲遲未定，國民黨祕書長李乾龍21日透露將拜會新北市長侯友宜，預計近日見面，22日則改口稱「尚未敲定具體時程」。侯友宜則強調，會按照節奏、時間，找出最適當的人來讓市政延續，大家也不用急。至於熱門人選台北市副市長李四川、新北市副市長劉和然月底前有望「李劉會」，劉和然表示，由前新北市副市長謝政達協助溝通，避免錯過關鍵時間點。

距年底九合一選舉11月28日投票約剩10個月，民進黨已提名立委蘇巧慧角逐下屆新北市長，近期已展開「母雞帶小雞」行程，帶領同黨議員們穿梭於傳統市場及市政行程。針對國民黨人選遲遲未定，李乾龍前天表示，正與侯友宜聯繫、協調時間中，預計最近1、2天就會見面，不方便透露相關細節。李乾龍昨則改口稱，仍在等待侯友宜回應，「尚未敲定具體時程」。

廣告 廣告

侯友宜表示，已經講了很多次，這段時間各區辦理行動治理，還有很多市政工作在推動，請大家放心，他都會按照節奏、時間，找出最適當的人來讓市政能夠不斷延續下去，所以大家也不用急，全力以赴，把市政做好才是最重要。

至於國民黨新北市黨部主委黃志雄證實，在25日後、30日前會安排「李劉會」。劉和然表示，未接獲黨中央約詢，新北市長提名作業由市黨部依既定期程主導推進。新北市長與台中市長提名模式不同，並非由黨中央直接介入協調，新北市是由地方黨部負責整體規畫。

劉和然也提及，與市黨部對口多由謝政達協助溝通，若有重要協調或訊息，通常會先由謝政達掌握全局，再轉達確認，以避免因行程密集錯過關鍵時間點。市黨部已排定時程，將於1月底前完成有意參選者的個別徵詢，並以「協調會」方式整合，盼能於農曆春節前確認方向，年後啟動選戰布局。

據悉，李四川近期赴美國旅遊，為私人行程與公務無關，預計25日返台。