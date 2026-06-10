新北交評新制上路 交通局：調整車位設置、減輕購屋負擔

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CNEWS匯流新聞網記者唐有為／新北報導

新北市政府今（10）日正式公布「新北市政府辦理基地開發交通影響評估審查原則」，因應近年小坪數住宅、社會住宅及大眾運輸導向（TOD）開發趨勢，透過更具彈性且貼合實務的車位規劃標準，期盼能減緩因興建停車空間所疊加的房價壓力，在確保交通運作效率的前提下，滿足市民的真實居住需求。

交通局簡任技正吳政諺說明，以往開發案多採用一戶一汽車位的僵化標準，然隨居住型態轉變與大眾運輸網日趨成熟，民眾用車需求已產生明顯變化。市府團隊歷經產官學界多次研商，針對現行規範進行盤點，制定出更貼近當前城市發展樣貌的審查方針。

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吳政諺表示，新制在規範一戶一機車位基礎下，針對汽車停車位導入差異化與彈性機制。特別是針對小坪數住宅、都市更新案，以及鄰近捷運、臺鐵、輕軌等大眾運輸場站周邊開發案，不再一體適用過往標準，藉此避免車位供給過剩造成空間浪費，同時有效降低開發商的營造成本，創造多贏局面。

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針對基地空間受限、難以配置充足停車位的開發案，新制另納入停車位代金機制，讓開發單位可依法繳納代金替代設置。相關款項將進入專戶，全數用於停車場建設與交通環境優化，確保開發案帶來的效益能實質回饋至公共運輸建設，提升市民的停車便利性。

交通局強調，本次交評審查新制兼顧居住需求、交通管理與產業發展，不僅提供開發單位更明確的規劃依循，也有助於降低不必要的住宅開發成本，讓市民享有更合理的居住環境與更完善的停車服務，朝向宜居、便利及永續發展的城市目標邁進。

照片來源：新北市政府交通局提供

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