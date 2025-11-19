新北交警竟是狼！昔獲表揚 今揪男網友校園使壞還偷拍外流

L姓員警過去曾因表現優秀接獲時任新北市警察局長頒獎。翻攝畫面

新北市一名L姓警員涉嫌在校園內與同志約砲，並將性愛影片上傳社群媒體引發關注。台北市某校園眼尖民眾發現影片背景，立即通報校方，校方為維護校譽向警方報案後，大安分局追查發現，帳號持有人竟是警界同仁，台北地檢署18日晚間依妨害風化罪嫌指揮偵辦，諭令L警以新台幣10萬元交保。

據了解，L姓警員外型幹練，曾因辦案有功獲獎，對民眾可自由進出的校園情有獨鍾。今年以來，他分別在校園內與9名男子發生性行為，並將影片分段上傳X帳號供他人瀏覽。雖影片中人物未露臉，但校園背景明顯，導致事件曝光。

檢警表示，目前已確認L警為帳號持有人，並針對影片中出現的9名男子身份進行調查，以釐清是否涉及未成年或妨害性自主等違法情事。L警已被依《刑法》妨害風化相關條文約談，正接受進一步偵辦。

值得注意的是，L姓警員過去曾因辦案有功獲表揚，曾接受時任新北市警察局長頒獎。資料顯示，他曾在112年2月15日處理火警案件時，協助攔截涉案車輛並逮捕5名犯嫌，查扣開山刀、辣椒水及球棒等物。

新北市永和分局發布聲明表示，交通分隊L姓警員涉嫌自拍並散布與網友的不雅影像，涉及妨害風化等罪，本分局已會同台北市大安分局報請台北地檢署指揮偵辦。分局強調，將全力配合檢察官調查，並對羅員核予一大過處分，同時提列教育輔導並加強考核，追究相關人員監督不周的責任。

永和分局表示，對警紀案件秉持「警紀警辦、毋枉毋縱」的立場，自清自檢、徹查到底、絕不寬縱，以展現淨化團隊決心，維護警察整體形象與社會信任。



