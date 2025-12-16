新北交通安全宣導進市場、公園、宮廟 融入市民生活

新北市推動「生活式交通安全宣導」，市長侯友宜表示，要讓交通安全成為生活日常。（記者蔡琇惠攝）

記者蔡琇惠／新北報導

新北市政府統計，今年一至十一月新北市A1事故死亡人數，較去年同期減少三人。新聞局十六日在道安會報上針對「生活式安全宣導」進行專案報告，市長侯友宜表示，一一四年各局處攜手推動交安宣導，在市場、公園、醫療院所、宮廟、捷運站等生活場域處處可以看到交安宣導，將交通安全融入市民的日常動線，與市民生活緊密結合。

侯友宜提到，宣導小組搭配多元媒體，包括短影音、Podcast及社群貼文，加上跨局處合作的分眾宣導，有效提升可見度，讓不同年齡及運具族群都能接觸到正確的用路觀念。此次道安會報秘書小組針對全市二十九個行政區進行事故分析，請各道安小組及區公所務必加強各項防範作為，宣導「不超速、不搶快、保持安全距離」，持續落實秋冬安全行計畫。

侯友宜指出，年末尾牙聚餐活動多，呼籲市民「開車不喝酒，酒後不開車」；他責成警察局針對重點時段及路段提高見警率，相關業者也要配合宣導多搭乘大眾運輸工具。酒駕、毒駕皆嚴重威脅交通安全，警察同仁務必要加強臨檢盤查，雙管齊下、全力維護民眾安全。

新聞局首創設計「交通平安小神衣」，於宮廟等長者聚集處發放；同時與人氣IP角色柴語錄、知名網紅(KOL)紅豆妹及秀秀子合作拍攝主題宣導影片，並製作布條、關東旗、海報及塗鴉卡等文宣品，於農漁會、公有市場、學校、運動中心及捷運站等公共場域露出。另也結合「我的新北市」LINE官方帳號推出互動遊戲，讓民眾更重視道路安全。

新聞局表示，新北市以「生活式交安宣導」作為創新模式，讓交通安全成為市民生活的一部分，未來將持續跨局處合作，讓交通安全資訊出現在市民每日的生活動線中，潛移默化建立正確用路觀念。