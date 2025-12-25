新北交通局：騎YouBike禁酒駕毒駕 禁騎人行道、行穿線

年末有耶誕、跨年等歡慶活動，不少民眾選用YouBike往返，不過乘興出遊時也應注意交通法規。(記者黃子暘攝)

〔記者黃子暘／新北報導〕年末有耶誕、跨年等歡慶活動，不少民眾選用YouBike往返，不過乘興出遊時也應注意交通法規。新北市交通局表示，YouBike 2.0、YouBike2.0E為「慢車」，禁止騎乘人行道及騎樓，僅在設有「行人與自行車共道」標誌或標線的路段開放騎乘，且人車共道路段仍以行人通行優先，違者可處300元至1200元罰鍰，也將受到北北桃公共自行車違規記點；另外，酒駕、毒駕YouBike也將面臨會員帳號停權2年，全國禁止借車。

廣告 廣告

交通局指出，YouBike 2.0是腳踏自行車、YouBike2.0E是電動輔助自行車，除非人行道設置有行人及自行車專用標誌，否則依據交通法規慢車相關規定均禁止行駛於人行道上，在允許人車共道的人行道範圍也應禮讓行人；另外，現行交通法規行穿線為行人專用，禁止車輛行駛，提醒YouBike使用者在行穿線應下車牽行，否則可依道路交通管理處罰條例第74條處300元至1200元罰鍰。

另外，交通局說，依據北北桃公共自行車違規記點與停權機制，騎乘YouBike闖紅燈、雙載、車道上逆向、未禮讓行人、騎乘騎樓、騎乘一般人行道及行穿線、邊騎YouBike邊使用手機等危險行為，會員將面臨記點，滿3點停權14天、滿7點停權1年；毒駕與酒駕YouBike經警方取締後，YouBike騎士將面臨刑事、行政處罰，以及會員帳號停權2年，屆時全國無法租車。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

【看原文連結】

更多自由時報報導

高雄里調整定案！7里拆分成17里 14小里合併為7里

平安夜6.1地震重創台東體中！天花板砸落、爆管如瀑布畫面曝

林聰明沙鍋魚頭陷食安風暴 今再公告延長休業

台東6.1地震！賣場貨品掉滿地畫面曝 卑南岩灣監獄石牆裂了

