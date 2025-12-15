新北人妻看診遭侵犯！推拿師「拿精油按摩」鎖門逞慾…尪在門外

社會中心／巫旻璇報導

新北市一名已婚女子日前因身體不適，前往一家中醫診所接受自費精油推拿，未料卻在療程中遭到侵犯。負責服務的馮姓推拿師，竟趁其他診所人員離開之際，將推拿室關燈並反鎖，對女子侵犯得逞。事發當下，女子的丈夫正在診所外等候接送，對室內發生的一切毫不知情。法院審理後，認定馮男性侵罪證明確，刑事部分判處有期徒刑4年6月；另在民事責任上，判決馮男與該診所須連帶賠償受害夫妻共45萬元。





新北人妻看診遭侵犯！推拿師「拿精油按摩」下秒鎖門逞慾…尪門外苦等沒發現

受害女子見到丈夫後情緒潰堤，並在陪同下立刻報警並前往驗傷。示意圖非關本新聞事件（圖／民視資料照）

廣告 廣告









據判決書指出，受害女子當晚因身體不舒服，預約至診所進行推拿療程，原本熟識的推拿師已離職，改由馮姓男子接手服務。療程過程中，馮男以「減肥精油」為由，擅自解開女子內衣並持續進行推拿。隨後，他趁診所人員離開，將推拿室上鎖並關燈，強行對女子性侵。女子當下極度驚恐，多次清楚表達拒絕並試圖掙脫，仍無法阻止馮男犯行。

當時女子的丈夫在外久候不見妻子出來，多次撥打電話未獲回應後，便走到推拿室外試著轉動門把，此舉讓室內的馮男因心虛而停手，女子隨即衣衝出房間，見到丈夫後情緒潰堤，並在陪同下立刻報警並前往驗傷。馮男在審理期間辯稱雙方為合意行為，否認有強迫情事。不過，法官認為，女子僅第二次前往該診所，與馮男並無任何私交或親密關係，難以合理推論會在此情境下主動發生性行為，因此未採信其說法。最終，法院判決馮男因強制性交罪，判處有期徒刑4年6月；民事部分，須與診所連帶賠償受害女子精神慰撫金35萬元，並賠償其丈夫10萬元，合計45萬元。













《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！《民視新聞網》提醒您：尊重身體自主權！請撥打113、110

原文出處：新北人妻看診遭侵犯！推拿師「拿精油按摩」下秒鎖門逞慾…尪門外苦等沒發現

更多民視新聞報導

南投禪寺師兄「下藥迷昏師弟」逞慾8次還錄影！色魔師兄竟是高材生

黃安突回台灣再拍片喊「台灣省」！下秒忘情囂張1舉動恐又觸法

才宣布要回台！楊丞琳遭小編外流「無碼1畫面」她急打碼喊：別傳

