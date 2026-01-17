新北人妻驚見夫手機有「裸女沐浴片」 定睛一看是嫂子

新北市一名人妻小美（化名）在無意間翻看丈夫阿偉（化名）的手機，未料就在他的手機內，發現一段「裸女洗澡」的影片。（示意圖／翻攝自pexels）





新北市一名人妻小美（化名）在無意間翻看丈夫阿偉（化名）的手機，未料就在他的手機內，發現一段「裸女洗澡」的影片，小美驚覺不對勁，遂把影片拿給嫂嫂查看，嫂嫂看見右手無名指的「斷指特徵」，當場情緒潰堤，指認那就是自己。由於罪刑明確，阿偉也被依「竊錄非公開活動及身體隱私部位罪」為由，判處4月有期徒刑，上訴無理由，全案定讞。

人夫手機驚現「裸女洗澡片」

判決書指出，阿偉與妻子小美、嫂嫂等人同住在一個屋簷下，此起事件發生於2023年6月間，小美無意間在丈夫的影片中驚見一段裸女沐浴畫面，由於影片的背景和家中擺設極為相似，小美趕緊將影片拿給嫂嫂確認，嫂嫂指認那就是自己，且拍攝地點就是在她個人房間內的浴室。

偷拍惡行起底

事件曝光後，嫂嫂也立即報警，將阿偉告上法院。更可惡的是，檢警調查指出，阿偉早在事前，就在嫂嫂浴室偷偷架設攝影設備，並長時間偷拍洗澡畫面，行為令人髮指，相當惡劣。

法官勘驗影片 揭穿人夫謊言

高院審理時，法庭上勘驗了關鍵影片，畫面清晰呈現女子在浴室內裸身洗澡，鏡頭角度與嫂嫂浴室格局一模一樣。更具決定性的證據是，影片中的女子右手無名指具有明顯的斷指特徵，與嫂嫂身體上的實際狀況完全吻合，嫂嫂也當庭確認，畫面人物就是她本人沒錯。

廣告 廣告

儘管阿偉在事後辯稱，影片是出自色情網站，法院不予採信。法院認定該影片內容自然流暢，未經剪接，絕非網路影片，而是阿偉實際偷拍所為。法院進一步指出，阿偉在警詢、偵查及審理階段的供詞前後不一，都是在推卸責任。

高院最終裁定，阿偉身為小叔，卻惡意偷拍親屬私密影像，嚴重侵害了嫂嫂的性隱私權及居住安寧，也同時構成對家庭成員的非法侵害。原審法院依「竊錄非公開活動及身體隱私部位罪」判處4個月有期徒刑，並宣告得易科罰金，同時諭知沒收相關影像，量刑合理。因此駁回阿偉上訴，維持原判，全案定讞。

東森新聞關心您

保護被害人隱私，避免二度傷害



若觸犯法將以刑法235條中的散布猥褻罪，非自願遭散布之成人性影像已有刑法319-3條專法、兒少性影像遭散布則有兒少性剝削防制條例第38條作為規範，提醒民眾避免違法

更多東森新聞報導

涉猥褻、偷拍幼兒童 毛畯珅首度說出「我錯了」

獨家／1219張文攻擊中山站 竟有男子趁亂偷拍女乘客

捷運中山站外偷拍案！斯文男鎖定正妹 涉偷拍百張

