新北人必須看！板橋「這2座」停車場正式啟用 免收費期間曝光了

新北板橋區人數高達55萬，是新北市人口最多的行政區，對於公共建設的需求相當迫切；對此，新北市府近期接連對市民釋出利多消息，市長侯友宜陸續宣布，板橋區溪北公園、忠孝公園地下停車場，近日先後啟用、各自試營運1個月。試營運期間，兩停車場均免收費，溪北公園可免費停車至12月19日，並從20日起汽車每小時收30元、機車每次20元；忠孝公園則可免費停到24日，並從25日起以同費率收費。

侯友宜說明，板橋人口稠密、且溪北公園周邊社區林立，致停車空間不足，因此斥資7.3億建造溪北公園地下停車場暨公園改建工程，提供280格汽車停車位、50格機車停車位。且停車場採全智慧停車管理系統，包括車牌辨識系統、車位在席系統、智慧尋車、充電服務及多元支付方式等，有效提升民眾停車便利性。

侯友宜另指，本案除了新建地下停車場，同時將公園環境再造，包括填平原有景觀池，以增加活動空間；另也優化步道及舞台廣場、增設天幕籃球場。此外，明（2026）年也將增設兒童遊戲場，提供各年齡層的市民朋友，更舒適多元的休憩空間。

至於忠孝公園周邊，侯友宜則表示，當地多是老舊社區，並鄰近重慶黃昏市場、國慶黃昏市場、亞東醫院、遠東通訊園區及亞東商圈，停車需求迫切；因此，忠孝公園地下停車場斥資約4.7億興建，其中前瞻補助1.3億、市府自籌3.4億，有204格汽車位及36格機車位。他認為，此舉不僅讓居民停車好方便，也紓解民眾逛街採買臨停需求。

交通局停車管理科科長吳清哲則提到，忠孝公園地下停車場將導入車牌辨識、在席偵測、智慧尋車、多元繳費等全智慧停車管理系統，並設置5座電動車充電樁，建置即時監控、一鍵通報、熱顯像儀等設備，打造更安全、智慧、便利的停車服務。交通局長鍾鳴時更直言說，「它還是座會呼吸的停車場」，因地面公園同步進行優化改造，種植多樣季節性植栽，並更新溜冰場、林蔭步道及籃球場；停車場則配置通風採光井與浮力通風塔，將新鮮空氣引導至地下樓層，提供民眾運動休憩、優質停車的最佳空間。

侯友宜指出，新北市持續推動友善停車、智慧城市建設，上任至今，新北市停車場建設總計投入124.9億，新建完成121座智慧化停車場；共提供3萬4211格汽車停車位、9239格機車位，讓市民朋友停車更便利。

至於板橋區，侯友宜則說，他上任以後，共計建設7座立體式、14處平面，總計21處停車場，投入40.2元；其中，這7座立體停車場包括音樂公園、新埔國小、忠孝國中、五權公園、溪北公園、忠孝公園地下停車場，已經完成6座。他直言道，待明年信義國小地下停車場也接榛完工，板橋的停車場建設將完成全壘打。

新北市府也說明，溪北公園、忠孝公園地下停車場試營運期間，均免受費。溪北公園可免費停車至12月19日，並從20日起汽車每小時收30元、機車每次20元；忠孝公園則可免費停到12月24日，並從25日起，以相同費率收費。

