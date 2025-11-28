新北人才培育 百校共推「大教育無限計畫」

ＡＩ正在改寫學習樣貌，新北市昨（二十八）日正式啟動「新北大教育」無限計畫，首度以城市級行動號召全國八十九所大專校院與新北市六十三所高中職齊聚，共同打造橫跨學制、領域與資源的「大教育生態系」。象徵新北以城市治理思維推動教育升級，帶領百校邁向「跨校共育、跨域共學、人才無限」的新里程碑。

教育局長張明文表示，在ＡＩ快速重塑學習的時代，教育不再被校牆或學制侷限，新北以「教育無限．共創未來」為主軸，全面串接大學端的ＡＩ、科技、永續與職涯探索資源，從國小一路延伸到大學，從實體到線上、從教師到學生，建構完整的未來人才培育鏈。他強調：「讓孩子更早看見未來、讓老師更快接軌趨勢、讓大學更近距離連結高中端，就是新北推動大教育的核心價值。」

本年度合作將從「學校︱教師︱學生」三個面向全面升級。學校層面結合大學資源，讓高中職能走進多元場域擴展視野；教師層面強化跨校共學，透過教授協同指導、研究合作與研討會交流，打造更堅實的專業網絡；學生層面則由大學端提供預修課程、營隊、跨域講座、模擬面試與生涯諮詢，協助高中生提前掌握趨勢、建立自我優勢。

多位與會校長指出，新北以城市力量推動「大教育計畫」讓大學與高中端緊密鏈結，具前瞻性與時代意義。元培醫事科技大學王綮慷校長表示，計畫讓大學能更早看見具潛力的高中人才，也能直接走進校園提供學習支持。