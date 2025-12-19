新北人拍手！人氣Buffet睽違1年回來了 最低728元爽嗑排餐＋自助吧

生活中心／賴俊佑報導

饗賓集團旗下「朵頤牛排Doricious」睽違1年再次回歸新莊。(圖／饗賓集團提供)

新北人拍手！饗賓集團旗下「朵頤牛排Doricious」睽違1年再次回歸新莊，12月19日正式開幕，牛排品項全面升級為Prime等級美國牛排，最低728元就能享用排餐和豐盛百匯餐；另外，乾杯集團全新品牌「牛舌佑介 炭火燒牛舌定食專賣店」進駐統一時代百貨B2，最低390元就能品嘗「炭火燒牛舌定食」。

朵頤牛排預計明年展店達全台10家。(圖／記者賴俊佑攝影）

最低728元起就能享用排餐+自助吧。(圖／記者賴俊佑攝影）

朵頤牛排回歸新莊！排餐+自助吧最低728元開吃

曾被網友封為「新莊最好吃的西餐廳」的朵頤牛排，2024年因租約到期歇業，今年選擇台南新光三越小北門作為回歸第一站，第二站進駐新莊宏匯廣場，第三站進駐台北新光三越站前店，12月23日正式開幕，饗賓集團表示朵頤牛排明年持續展店，目標2026年全台達10家門市；朵頤牛排新莊宏匯店坪數112坪，共118席。

朵頤牛排提供11道海陸精緻主餐，分為經典、精選、極饗和海陸雙饗四大系列，經典主餐首推新升級「美國Prime板腱牛排」，還有「法式鴨腿佐莓果醬」、「主廚精選扁鱈排」以及「味噌焦糖豬肋排」；精選主餐則有新升級的「美國Prime帶骨牛小排」以及「慢熟法式羊排」；極饗主餐有新升級的「美國Prime肋眼牛排」以及海味奢華的「極饗焗烤龍蝦」；海陸雙饗系列則有「極饗焗烤龍蝦」搭配「美國Prime肋眼牛排」、「美國Prime板腱牛排」或「味噌焦糖豬肋排」。

朵頤牛排的精選豐盛百匯餐台，提供美味無限自取，內容豐富多樣。從主廚沙拉、開胃前菜、人氣熱配菜、極選Pizza，到風味主食如義大利麵、燉飯，以及各式經典湯品，餐點風格涵蓋各式異國風味。再搭配飲品、甜點及24濃作冰淇淋，美味應有盡有，滿足饕客多元味蕾。

開幕期間凡內用於社群平台Facebook或Instagram上標記朵頤牛排Doricious、打卡地標，即可兌換開幕限定甜點乙份；另外朵頤牛排新莊宏匯店與台北新光站前店春節訂位也已同步啟動，即日起開放網路與電話訂位；2026年農曆除夕至初五期間，僅開放電話訂位。

乾杯集團全新品牌「牛舌佑介 炭火燒牛舌定食專賣店」進駐統一時代百貨B2。(圖／乾杯集團提供）

赤身牛舌定食最低390元開吃超親民。(圖／乾杯集團提供）

牛舌佑介牛舌套餐390元開吃超親民！

台灣牛舌專賣店一間一間開，包括掀起排隊熱潮的「東山牛舌」，以及評價兩極的「牛舌的檸檬」；乾杯藉由集團全牛利用的供應優勢，以390元起的親民定位，打破牛舌餐飲動輒800起跳的價格帶，成為日常可享的美味；「牛舌佑介」堅守傳統仙台式炭烤手法，嚴選牛舌47%中後段精華部位，透過鹽漬熟成與時間淬鍊，成就柔軟而富有彈性的口感。職人手切與精細的刀花，再以炭火直燒瞬間封存肉汁，使每一片牛舌都散發深邃炭香、粉嫩多汁的迷人風味。

主打的「牛舌定食系列」依牛舌部位與質地細分為三段，入門款「牛舌赤身」價格最為親民，清爽低脂、爽脆彈牙。招牌必點「上選牛舌」，完美展現爽脆彈性與柔嫩口感的黃金平衡，而一頭牛僅取得兩片的牛舌根部「特選牛舌」，為追求柔嫩軟腴口感的饕客首選。

牛舌佑介採用定食套餐形式，除了主角牛舌，結合了燒肉店人氣經典菜色，推出四大定食系列：高人氣牛舌、和牛牛五花、A5和牛紐約客，以及西班牙Bellota伊比利豬，並組合成14款定食選擇，價格介於380元至810元，另收1成服務費。

牛舌佑介為慶祝開幕，12月21日至12月28日首週來店消費，追蹤官方 Facebook或Instagram並打卡，即可免費獲贈「和牛牛雜煮」一份；新加入乾杯集團 LINE 官方帳號「KANPAI GO！CLUB」成為會員，另可獲得「赤身牛舌（一枚兩片）」入會禮。

