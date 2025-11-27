新北人氣月子中心突宣布歇業 一票媽媽喊可惜：少子化比想像嚴重

位於新北市汐止區的慈心產後護理之家，近日傳出將於年底熄燈，令不少媽媽網友們很震驚。（圖／翻攝自Google地圖）

台灣近年少子化問題越來越嚴重，不少縣市陸續有學校退場，或是婦產科、月子中心、嬰幼兒用品店歇業。最近位於新北市汐止區的「慈心產後護理之家」驚傳今年底歇業，更已開始贈送或變賣中心的用品，令不少入住過的媽媽很震驚又不捨。據悉，業者坦言因少子化趨勢難以繼續營運，故決定熄燈。

近日有不少媽媽網友在社群討論，坐月子入住新北市汐止區的慈心產後護理之家，員工專業又貼心，餐點也相當美味，加上周遭景色宜人，在入住期間被療癒身心靈，甚至有許多人直呼「住過就回不去」。

但慈心產後護理之家官方臉書，近日發布出清活動，稱凡於12月25日出住的家庭，免費送嬰兒車，還可以5000元一口價打包房內的家具、物品。貼文底下湧入許多媽媽網友大喊不捨，「這麼專業的月子中心，我到現在還是不敢相信慈心竟然要收了」、「我也是慈心媽媽，聽到消息很吃驚，當初在那邊被照顧得很好，是個充滿美好回憶的地方」。

據《三立新聞網》報導，業者證實熄燈消息，主因是護理之家規模大，有地上14層樓、地下2層樓，房間數近90床，但近年少子化問題嚴重，重創他們營運狀況，才做出歇業的決定。

台灣少子化問題有多嚴重？依據行政院內政部最新人口統計，今年10月出生數僅9458人，死亡人數近1萬6000人，已連續58個月死亡數大大多於出生數。而2025年1月至10月新生兒數量僅9萬839人，恐怕很難突破12萬人。

