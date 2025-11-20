即時中心／高睿鴻報導

新北板橋區人數高達55萬，是新北市人口最多的行政區，對於公共建設的需求相當迫切；因此，橋區溪北公園地下停車場今（20）日舉行啟用典禮時，市長侯友宜特別表示，自他上任後，市府積極推動公共停車場建設，至今板橋區已新建19處停車場。他說，隨著溪北公園地下停車場啟用、下週忠孝公園地下停車場也將開放，累計新建21處停車場，合計將提供3094格汽車停車位、1606格機車位，能有效紓解地區停車壓力。

廣告 廣告

另，他也宣布，橋區溪北公園地下停車場，將從今晚6點起，一路試營運1個月，並開放民眾免費停車。

侯友宜說明，溪北公園位於板橋溪崑地區、鄰近沙崙國小和溪洲國小，周邊多是老舊社區；此次溪北地下停車場暨公園改建工程，總經費約7.3億、設有280格汽車停車位及50格機車停車位。他認為，這不僅更便利家長臨停接送，也能滿足居民的停車需求。侯友宜也指，地面公園同時進行全面改造，填平原有景觀池以增加活動空間，並增設天幕籃球場、優化舞台廣場及步道，能讓社區民眾享有更舒適多元的休閒環境。

快新聞／新北人注意！板橋新停車場再加1 侯友宜：「這段期間」免收費

溪北公園停車場提供280格汽車停車位、及50格機車停車位。（圖／新北市府提供）

交通局停車管理科科長吳清哲指出，溪北公園地下停車場導入車牌辨識、在席偵測、智慧尋車、多元繳費等全智慧停車管理系統；並設置6座電動車充電樁、結合即時監控、一鍵通報、熱顯像儀及低壓細水霧系統，提供安全又智慧的停車及充電體驗，打造便利、安心的城市停車新典範。

交通局也表示，溪北公園地下停車場將自今晚6點起，試營運至12月19日止，一路開放免費停車，從12月20日起才正式收費營運。屆時，汽車臨停每小時30元、機車臨停每次20元、月票300元；同時有汽車月票220張、每張4000元，機車月票35張、每張300元。

原文出處：快新聞／新北人注意！板橋新停車場再加1 侯友宜：「這段期間」免收費

更多民視新聞報導

長榮空姐猝逝 調查報告今出爐！濫用勤惰考核讓「請病假」與「被懲罰」掛勾

秋天冬候鳥報到 大漢溪濕地化身鳥類五星級過冬天堂

扯！高雄體育選手傳「披中國戰袍出賽」 市府震怒：若違規依法處分

