新北人衝了！最低398元爽吃「排餐＋自助吧」 10盎司蒜香牛排肉控暴動

生活中心／賴俊佑報導

「TOK牛排屋」全台首店新店裕隆城登場！(圖／蒔慕提供）

牛排自助吧吃到飽再+1！台元紡織旗下餐飲生力軍「蒔慕」團隊全新推出牛排品牌「TOK牛排屋」，看準百貨商圈人流，全台首店進駐新北新店裕隆城，1月20日起試營運、1月27日正式開幕，最低398元就能享用排餐+自助吧；另外，饗賓集團旗下「朵頤餐廳Doricious」推出11道海陸排餐搭配百匯餐點，最低728元開吃。

「TOK牛排屋」不急展店！主打「品質、有機」讓消費者認識新品牌。(圖／蒔慕提供）

不急展店！主打「品質、有機」讓消費者認識新品牌

蒔慕營業管理中心營運經理易呈翰向《三立新聞網》記者表示，看準裕隆城沒有排餐餐廳，因此將旗下的亞州創意料理品牌「TOK盡興食光」轉型為牛排屋，面對朵頤牛排、我家牛排、貴族世家等品牌持續擴張版圖、升級店型，「TOK牛排屋」起步延續台元紡織永續精神，主打「品質、有機」讓消費者認識新品牌。

易呈翰表示店內沙拉蔬菜與在地小農合作「早上採收、中午開店就賣」，另外「TOK牛排屋」自助吧品項不多，但重質不重量，飲料、沙拉、麵包、荷包蛋、水果、冰淇淋總品項不超過25項，但店員可以即時補充，提供最好品質。

另外，蒔慕2月去年全新推出「荿蒔敘鍋物」，開幕至今近1年，平日中午用餐時段仍人潮爆滿，「荿蒔敘鍋物」目前有裕隆城、新莊2家店，易呈翰表示目前「荿蒔敘鍋物」、「TOK牛排屋」都不急著展店，以堅守品質、有機為優先。

最低398元起爽吃排餐+自助吧。(圖／蒔慕提供）

TOK牛排屋全台首店進駐新店裕隆城！

「TOK牛排屋」由主廚親自嚴選原塊肉品，簡單料理突出食材本色，共有16道主餐和雙拼主餐可選；主餐首推「TOK蒜香重磅牛排」，只要598元便可盡享10oz超大肉量、滿足肉食控的胃，菜單最低價主餐「脆皮牧場雞腿排」只要398元，以義式香草、鹽與香油稍微調味醃漬一夜，進烤箱前先經自然風乾表皮，再進烘烤，造就外酥內軟口感。

其他排餐推薦包括「頂級臻味炙燒和牛」、以日本和牛與安格斯黑牛配種的「美國極黑和牛」、油花均勻的「極上火烤肋眼牛排」以及厚度十足的「香煎穀倉鴨胸」；自助吧有精選多款新鮮蔬果的生菜區、水果區與烤麵包，另有飲料吧、冰淇淋，皆能無限暢享。

為歡慶開幕，TOK牛排屋推出三重優惠，「第一重」即日起至1月26日試營運期間，點任一主餐即免費升級套餐，免費享酥皮玉米濃湯與手工豆花；「第二重」開幕日1月27日、1月28日連續兩天推出第二份主餐半價（以價格較低者計算），加碼再送兩張脆皮牧場雞腿排「買一送一」雙人回客兌換券；「第三重」1月29日至2月13日兩人同行點兩份排餐即贈限量「現烤鮑魚」乙份兩顆，送完改贈其他品項！

看準北車人潮，「朵頤牛排」進駐新光三越站前店。(圖／饗賓集團提供）

朵頤牛排回歸台北市 最低728元開吃

曾被網友封為「新莊最好吃的西餐廳」的朵頤牛排，2024年因租約到期歇業，今年選擇台南新光三越小北門作為回歸第一站，第二站進駐新莊宏匯廣場，第三站進駐台北新光三越站前店，饗賓集團表示朵頤牛排明年持續展店，目標2026年全台達10家門市。

朵頤牛排提供11道海陸精緻主餐，分為經典、精選、極饗和海陸雙饗四大系列，經典主餐首推新升級「美國Prime板腱牛排」，精選豐盛百匯餐台提供主廚沙拉、開胃前菜、人氣熱配菜、極選Pizza，到風味主食如義大利麵、燉飯，以及各式經典湯品，搭配飲品、甜點及24濃作冰淇淋，美味應有盡有，滿足饕客多元味蕾。

